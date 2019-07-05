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    AS: Себальос склоняется к переходу в «Тоттенхэм». Покеттино пообещал ему ключевую роль в команде

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино лично связывался с полузащитником «Реала» Даниэлем Себальосом, чтобы убедить его перейти в лондонский клуб.

    По информации AS, аргентинский специалист пообещал испанскому хавбеку ключевую роль в команде.

    Аргументы Покеттино оказались весомыми для Себальоса, поэтому между «Тоттенхэмом» и «Миланом» он намерен выбрать англичан.

    • Себальос выступает за «Реал» с лета 2017 года.
    • В минувшем сезоне хавбек забил три гола и сделал две результативные передачи в 34 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6573

      Skull_Boy 47 минут назад

      Зидан ему тоже песни пел про стартовый состав, чтобы этот отклонил предложение Барсы и перешел в его команду

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