AS: Себальос склоняется к переходу в «Тоттенхэм». Покеттино пообещал ему ключевую роль в команде

Зидан ему тоже песни пел про стартовый состав, чтобы этот отклонил предложение Барсы и перешел в его команду
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино лично связывался с полузащитником «Реала» Даниэлем Себальосом, чтобы убедить его перейти в лондонский клуб.
По информации AS, аргентинский специалист пообещал испанскому хавбеку ключевую роль в команде.
Аргументы Покеттино оказались весомыми для Себальоса, поэтому между «Тоттенхэмом» и «Миланом» он намерен выбрать англичан.
- Себальос выступает за «Реал» с лета 2017 года.
- В минувшем сезоне хавбек забил три гола и сделал две результативные передачи в 34 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.