AS: Себальос склоняется к переходу в «Тоттенхэм». Покеттино пообещал ему ключевую роль в команде

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино лично связывался с полузащитником «Реала» Даниэлем Себальосом, чтобы убедить его перейти в лондонский клуб.

По информации AS, аргентинский специалист пообещал испанскому хавбеку ключевую роль в команде.

Аргументы Покеттино оказались весомыми для Себальоса, поэтому между «Тоттенхэмом» и «Миланом» он намерен выбрать англичан.