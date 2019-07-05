Зе Луиш – о переходе в «Порту»: «Моя мечта сбылась, я очень счастлив»

Новичок «Порту» Зе Луиш прокомментировал свой переход из «Спартака» в португальский клуб.

«Моя мечта сбылась. Я всегда хотел играть в составе гранда европейского и португальского футбола. Я исполнил мечту, и очень счастлив. У меня было желание перейти в «Порту», а клуб хотел купить меня. Впереди много работы. Я должен забивать голы, чтобы помочь команде выигрывать трофеи», – сказал 28-летний нападающий.