Зе Луиш – о переходе в «Порту»: «Моя мечта сбылась, я очень счастлив»

Новичок «Порту» Зе Луиш прокомментировал свой переход из «Спартака» в португальский клуб.
«Моя мечта сбылась. Я всегда хотел играть в составе гранда европейского и португальского футбола. Я исполнил мечту, и очень счастлив. У меня было желание перейти в «Порту», а клуб хотел купить меня. Впереди много работы. Я должен забивать голы, чтобы помочь команде выигрывать трофеи», – сказал 28-летний нападающий.
- По данным Transfermarkt, «Порту» купил Зе Луиша у «Спартака» за 8,5 миллиона евро.
- Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.
- Форвард выступал за московский клуб с 2015 года, сыграл 109 матчей и забил 35 голов.