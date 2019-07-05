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    Зе Луиш – о переходе в «Порту»: «Моя мечта сбылась, я очень счастлив»

    Новичок «Порту» Зе Луиш прокомментировал свой переход из «Спартака» в португальский клуб.

    «Моя мечта сбылась. Я всегда хотел играть в составе гранда европейского и португальского футбола. Я исполнил мечту, и очень счастлив. У меня было желание перейти в «Порту», а клуб хотел купить меня. Впереди много работы. Я должен забивать голы, чтобы помочь команде выигрывать трофеи», – сказал 28-летний нападающий.

    • По данным Transfermarkt, «Порту» купил Зе Луиша у «Спартака» за 8,5 миллиона евро.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.
    • Форвард выступал за московский клуб с 2015 года, сыграл 109 матчей и забил 35 голов.

    Источник: Официальный сайт «Порту»

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