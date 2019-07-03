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    AS : «Арсенал» поборется за Лукаса

    «Арсенал» хочет купить вингера «Реала» Лукаса Васкеса, сообщает AS.

    По информации источника, лондонский клуб поборется за 28-летнего испанца с «ПСЖ», «Интером» и «Баварией».

    За Лукаса «Арсенал» готов заплатить 32 миллиона евро, еще три миллиона будут доступны в виде бонусов.

    • В сезоне-2018/19 игрок провел за «Реал» 47 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
    • Рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8069

      DeStar 8 минут назад

      Пусть берут, самое интересное, что , как мне кажется, лукас не на своей позиции играет =) Ему бы быть правым защитником, или в ПЗ где-то по ниже играть, работяга еще тот, а вот голы забивать.. это как-то не его

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