AS : «Арсенал» поборется за Лукаса

«Арсенал» хочет купить вингера «Реала» Лукаса Васкеса, сообщает AS.

По информации источника, лондонский клуб поборется за 28-летнего испанца с «ПСЖ», «Интером» и «Баварией».

За Лукаса «Арсенал» готов заплатить 32 миллиона евро, еще три миллиона будут доступны в виде бонусов.