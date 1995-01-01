Эль-Шаарави готов перейти в «Шанхай Шэньхуа»

Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави готов к переезду в Китай.



По информации Football Italia, итальянец согласен перейти в «Шанхай Шэньхуа».

Сейчас клубы на стадии переговоров и трансфер еще не совершен.

«Рома» планирует выручить за игрока не менее 20 миллионов евро. Руководство китайского клуба предлагает 14 миллионов евро вместе с бонусами.

Сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» предлогал Стефану годовую зарплату в размере 16 миллионов евро.