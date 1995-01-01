Эль-Шаарави готов перейти в «Шанхай Шэньхуа»

Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави готов к переезду в Китай.
По информации Football Italia, итальянец согласен перейти в «Шанхай Шэньхуа».
Сейчас клубы на стадии переговоров и трансфер еще не совершен.
«Рома» планирует выручить за игрока не менее 20 миллионов евро. Руководство китайского клуба предлагает 14 миллионов евро вместе с бонусами.
Сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» предлогал Стефану годовую зарплату в размере 16 миллионов евро.
- Эль-Шаарави выступает за «Рому» с 2016 года.
- В прошедшем сезоне он сыграл в 28 матчах чемпионата Италии, забил 11 голов и отдал три голевые передачи.
- Контракт игрока с «Ромой» действует до лета 2020 года.