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    Лэмпард представил свой тренерский штаб в «Челси»

    Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард определился с тренерским штабом. В него вошли Джоди Моррис и Крис Джонс, работавшие с Фрэнком в «Дерби Каунти», а также экс-тренеры академии синих Джо Эдвардс и Эдди Ньютон.

    «Джоди возвращается вместе со мной в качестве помощника главного тренера. Мы тесно общаемся еще с той поры, когда были игроками, и в прошлом сезоне мы вместе работали в «Дерби». Мы одинаково мыслим и одинаково воспринимаем футбол, более того, мы очень доверяем друг другу, а это важно, когда работаешь с человеком каждый день. Это потрясающий тренер, и он прекрасно знает Академию «Челси», тут он добивался успеха!

    Крис Джонс работал со мной в «Дерби», а ранее он долго работал в «Челси» с разными тренерами, и он возвращается сюда тренером.

    Джо Эдвардс покинет пост наставника команды до 23 лет и также присоединится к числу тех, с кем у меня прекрасные отношения, кому я верю, и с кем хочу работать.

    Эдди Ньютон также будет работать с основной командой. Я уже работал с ним. Мы выиграли под руководством Роберто Ди Маттео и Ньютона Лигу Чемпионов, у него есть опыт, класс и тренерское чутье, это своего рода преемственность, и он передаст свой опыт нам».

    Это очень «синий» тренерский штаб, но я хочу подчеркнуть, это не клуб «стариков». Мы хотим собрать талантливых профессионалов, которые будут делиться опытом», – прокомментировал собственный выбор Лэмпард.

    • Контракт 41-летнего специалиста с «Челси» рассчитан до 2022 года.
    • Будучи футболистом, Лэмпард выступал за лондонцев с 2001 по 2014 год, сыграл 648 матчей и забил 211 голов.
    • Фрэнк – лучший бомбардир в истории клуба.

    «Челси» сильно меняется. Приход Лэмпарда это доказывает

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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