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    «Барселона» не будет платить за Неймара более 170-180 миллионов

    «Барселона» и «ПСЖ» ведут переговоры о переходе нападающего Неймара.

    Как сообщает Marca, парижане требуют за бразильца 250 миллионов евро, а каталонцы не намерены платить более 170-180 миллионов.

    В связи с этим «Барсе» придется включить в сделку Филиппе Коутиньо или Усмана Дембеле. Также могут отправиться во Францию Самуэль Умтити и Иван Ракитич.

    Ранее стало известно, что Неймар уже договорился с испанским клубом об условиях личного контракта. Его зарплата составит 24 миллиона евро в год.

    • 27-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего ушел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
    • Его контракт с парижанами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Marca

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