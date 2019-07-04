«Барселона» не будет платить за Неймара более 170-180 миллионов

«Барселона» и «ПСЖ» ведут переговоры о переходе нападающего Неймара.

Как сообщает Marca, парижане требуют за бразильца 250 миллионов евро, а каталонцы не намерены платить более 170-180 миллионов.

В связи с этим «Барсе» придется включить в сделку Филиппе Коутиньо или Усмана Дембеле. Также могут отправиться во Францию Самуэль Умтити и Иван Ракитич.

Ранее стало известно, что Неймар уже договорился с испанским клубом об условиях личного контракта. Его зарплата составит 24 миллиона евро в год.