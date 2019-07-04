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    Мусаев: «На данный момент мы – лучшие, но нельзя долго радоваться»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями после матча 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер против «Спартака» (2:1).

    «Мы рады победить. Понимаю, что это успех, выигрывать приятно, нельзя долго радоваться. Впереди сезон, на данный момент мы – лучшие. Важно, что действия в центре поля с каждой игрой улучшались.

    Расстроены из-за травмы Скопинцева, он пропустит месяц. Рады, что удается налаживать взаимосвязь. Команда показала отличную игру, но есть куда расти», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» одержал три победы в трех матчах турнира.
    • Команда впервые в истории выиграла Кубок «Париматч» Премьер.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.07.2019 23:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3782

      3a zenit 1 час назад

      а на моент выбора 1-3 место вы начинаете дико сосать по приказу?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Вальдемар IV > 3a zenit 35 минут назад

      по приказу газмяса в частности раз уж на то пошло, именно вы зимой провели назначение своего чувака в рфс чтобы увеличить 1очковый отрыв

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      Рейтинг: +2585

      Freyk > Вальдемар IV 39 секунд назад

      Ну и расскажите пожалуйста, с фактами и конкретными примерами, как Дюков помог «Зениту» взять чемпионство из РФС. И если будете считать судейские ошибки, то не забудьте посчитать их количество и в пользу других команд.

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