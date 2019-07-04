Мусаев: «На данный момент мы – лучшие, но нельзя долго радоваться»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями после матча 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер против «Спартака» (2:1).

«Мы рады победить. Понимаю, что это успех, выигрывать приятно, нельзя долго радоваться. Впереди сезон, на данный момент мы – лучшие. Важно, что действия в центре поля с каждой игрой улучшались.

Расстроены из-за травмы Скопинцева, он пропустит месяц. Рады, что удается налаживать взаимосвязь. Команда показала отличную игру, но есть куда расти», – сказал Мусаев.