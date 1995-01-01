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    Ари: «9 мая для меня – один из главных дней в году»

    Нападающий «Краснодара» Ари заявил, что чувствует себя русским, несмотря на бразильское происхождение.

    – Если говорить честно, то чувствую, что я – русский. И очень горд, что получил паспорт и дебютировал в сборной. Если бы 10 лет назад кто-то придумал для меня такой сценарий, то я сказал бы, что этот человек сошeл с ума. Но жизнь повернулась так, что именно в России я счастлив и здесь сбываются мои мечты.

    – Что для вас – ощущать себя русским?

    – Любить страну, уважать еe историю, помогать людям. Я вот отмечаю национальные праздники: День России, День Победы. Когда только приехал сюда, не понимал, почему люди выходят на военные парады. Но потом узнал, какой подвиг совершил народ, как много людей погибло, так что теперь 9 мая для меня – один из главных дней в году. Стараюсь ходить на «Бессмертный полк».

    Понятно, что у меня нет фотографии воевавших родственников, но я просто сажаю дочку на шею, чтобы она всe видела и тоже понимала, как этот день важен, как геройски проявил себя русский народ.

    • 33-летний Ари выступает в России с 2010 года. Помимо «Краснодара» он защищал цвета «Спартака» и «Локомотива».
    • В июле 2018 года форвард получил паспорт гражданина РФ. В ноябре того же года был вызван в сборную России.

    Ари: «Расизм? Не проблем, если скажут с любовью: «Ты – моя шоколадка», «ты – моя горилла»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1440

      koli4ka 34 минуты назад

      карнавалы и пляжи забросил,всё больше по военным парадам-вот они реалии жизни...

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