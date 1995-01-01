Ари: «9 мая для меня – один из главных дней в году»

Нападающий «Краснодара» Ари заявил, что чувствует себя русским, несмотря на бразильское происхождение.

– Если говорить честно, то чувствую, что я – русский. И очень горд, что получил паспорт и дебютировал в сборной. Если бы 10 лет назад кто-то придумал для меня такой сценарий, то я сказал бы, что этот человек сошeл с ума. Но жизнь повернулась так, что именно в России я счастлив и здесь сбываются мои мечты.

– Что для вас – ощущать себя русским?

– Любить страну, уважать еe историю, помогать людям. Я вот отмечаю национальные праздники: День России, День Победы. Когда только приехал сюда, не понимал, почему люди выходят на военные парады. Но потом узнал, какой подвиг совершил народ, как много людей погибло, так что теперь 9 мая для меня – один из главных дней в году. Стараюсь ходить на «Бессмертный полк».

Понятно, что у меня нет фотографии воевавших родственников, но я просто сажаю дочку на шею, чтобы она всe видела и тоже понимала, как этот день важен, как геройски проявил себя русский народ.

33-летний Ари выступает в России с 2010 года. Помимо «Краснодара» он защищал цвета «Спартака» и «Локомотива».

В июле 2018 года форвард получил паспорт гражданина РФ. В ноябре того же года был вызван в сборную России.

Ари: «Расизм? Не проблем, если скажут с любовью: «Ты – моя шоколадка», «ты – моя горилла»