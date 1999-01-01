Ари: «Расизм? Не проблем, если скажут с любовью: «Ты – моя шоколадка», «ты – моя горилла»

Нападающий «Краснодара» Ари высказал мнение о существовании расизма в России и рассказал о своем отношении к этой проблеме.

– Вам не кажется, что проблема нетерпимости к цвету кожи в России скорее из-за отсутствия информации и образовательных программ, в том числе с вашим участием?

– Как по мне, то Россия – это часть Европы и страна с довольно образованными людьми. И если раньше происходило много вещей, связанных с расизмом, то сегодня их практически нет.

– А что для вас означает слово «расизм»?

– Да все просто: это когда ты не уважаешь другого человека из-за цвета кожи и некорректно относишься к людям другой нации.

– Уточню: если кто-то называет вас шоколадкой — это расизм?

– Если злобно или с пренебрежением, то да. А если с любовью или в шутку, то это, конечно, к расизму отношения не имеет. Если скажут: «ты – моя шоколадка» или «ты – моя горилла», то проблем нет.

– В прошлом году так попал Георгия Джикия из «Спартака». Он снял сторис с улыбающимися бразильцами, сказав: «Вот как шоколадки тают на солнце». А после этого британские СМИ раздули скандал.

– Никакого скандала. Все нормально – игроки же говорили как друзья.

– А когда с трибун кричат: «Зачем российской сборной обезьяна» – это расизм?

– А вот это со зла, это неприятно. Но в России, повторюсь, проблем практически не осталось. Я получал большую поддержку, когда был вызван в сборную.

– Когда Холли Берри (американская темнокожая актриса) завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль, то заявила, что для нее важно стать первой афроамериканской женщиной, получившей эту награду. Для вас важно было стать первым темнокожим игроком сборной России?

– Наверное, да, важно. Но намного больше я горжусь тем, что заслужил вызов своей игрой. Цвет кожи тут не на первом месте. Главное – футбол, который я показываю.