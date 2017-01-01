Адвокат опроверг, что Кокорина выпустили из СИЗО на реабилитацию

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что информация о реабилитации футболиста в медицинском центре Москвы не соответствует действительности.

– Могу достоверно сказать вам одно: вчера у Кокорина была адвокат Татьяна Стукалова, перед этим Александра трижды вывозили из СИЗО, но не для лечения или реабилитации, а для того, чтобы сделать МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная томография). Никто не проводит с ним курс лечения.



– То есть, информация о том, что Кокорин проходит реабилитацию в одной из московских клиник – неправда?



– Нет, никакой реабилитации Александр не проходит, Кокорин находится в «Бутырке», и этапировать его будут оттуда же. С ногой у него плохо. Повторюсь, его трижды вывозили чтобы сделать МРТ, КТ, больше никаких медицинских операций не было.

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл , полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в центре Москвы.

, полузащитник «Краснодара» и их друг были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

Кокорин: «Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем. К этапу готов»