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    Адвокат опроверг, что Кокорина выпустили из СИЗО на реабилитацию

    Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что информация о реабилитации футболиста в медицинском центре Москвы не соответствует действительности.

    – Могу достоверно сказать вам одно: вчера у Кокорина была адвокат Татьяна Стукалова, перед этим Александра трижды вывозили из СИЗО, но не для лечения или реабилитации, а для того, чтобы сделать МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная томография). Никто не проводит с ним курс лечения.

    – То есть, информация о том, что Кокорин проходит реабилитацию в одной из московских клиник – неправда?

    – Нет, никакой реабилитации Александр не проходит, Кокорин находится в «Бутырке», и этапировать его будут оттуда же. С ногой у него плохо. Повторюсь, его трижды вывозили чтобы сделать МРТ, КТ, больше никаких медицинских операций не было.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

    Кокорин: «Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем. К этапу готов»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5048

      prezent2017 17 минут назад

      Наша Фермида кого выпустит...! Скорее еще добавит.

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