Кокорин вышел из СИЗО на реабилитацию

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин начал реабилитацию в медицинском центре Москвы. Эту информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Известно ли мне, в каком именно центре? Да, известно, но меня просили об этом не говорить.

Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала. Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», – сказал Потяева.