Кокорин вышел из СИЗО на реабилитацию

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин начал реабилитацию в медицинском центре Москвы. Эту информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
«Известно ли мне, в каком именно центре? Да, известно, но меня просили об этом не говорить.
Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала. Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», – сказал Потяева.
- В октябре 2018-го года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в центре Москвы.
- 8-го мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.