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    Крыховяк: «Рад, что подписал контракт с «Локомотивом». Мне очень комфортно в Москве»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился эмоциями после заключения полноценного контракта с московским клубом.

    «Это был достаточно успешный сезон – здорово, что я прошел его вместе с «Локо». Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве. Очень рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге чемпионов. Жду с нетерпением!» – сказал Крыховяк.

    По информации «Спорт-Экспресс», «Локомотив» выкупил 29-летнего поляка у «ПСЖ» за 10 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена тремя траншами в течение трех лет.

    Сам футболист заключил с клубом контракт до 2022 года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

    • В прошлом сезоне Крыховяк выступал за «Локомотив» на правах аренды.
    • Хавбек провел 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре ассиста.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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