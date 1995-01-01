Крыховяк: «Рад, что подписал контракт с «Локомотивом». Мне очень комфортно в Москве»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился эмоциями после заключения полноценного контракта с московским клубом.

«Это был достаточно успешный сезон – здорово, что я прошел его вместе с «Локо». Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве. Очень рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге чемпионов. Жду с нетерпением!» – сказал Крыховяк.

По информации «Спорт-Экспресс», «Локомотив» выкупил 29-летнего поляка у «ПСЖ» за 10 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена тремя траншами в течение трех лет.

Сам футболист заключил с клубом контракт до 2022 года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.