«СЭ»: «Локомотив» выкупил Крыховяка за 10 миллионов, зарплата – 3 миллиона в год

Стали известны детали сделки по переходу полузащитника Гжегожа Крыховяка из «ПСЖ» в «Локомотив».
По информации «Спорт-Экспресс», московский клуб выкупил 29-летнего поляка за 10 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена тремя траншами в течение трех лет.
Сам футболист заключил с «Локо» контракт до 2022 года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.
- В прошлом сезоне Крыховяк выступал за «Локомотив» на правах аренды.
- Хавбек провел 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре ассиста.
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.