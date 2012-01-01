«СЭ»: «Локомотив» выкупил Крыховяка за 10 миллионов, зарплата – 3 миллиона в год

Стали известны детали сделки по переходу полузащитника Гжегожа Крыховяка из «ПСЖ» в «Локомотив».

По информации «Спорт-Экспресс», московский клуб выкупил 29-летнего поляка за 10 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена тремя траншами в течение трех лет.

Сам футболист заключил с «Локо» контракт до 2022 года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.