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    «СЭ»: «Локомотив» выкупил Крыховяка за 10 миллионов, зарплата – 3 миллиона в год

    Стали известны детали сделки по переходу полузащитника Гжегожа Крыховяка из «ПСЖ» в «Локомотив».

    По информации «Спорт-Экспресс», московский клуб выкупил 29-летнего поляка за 10 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена тремя траншами в течение трех лет.

    Сам футболист заключил с «Локо» контракт до 2022 года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

    • В прошлом сезоне Крыховяк выступал за «Локомотив» на правах аренды.
    • Хавбек провел 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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