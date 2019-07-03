Тут варианта два. Нужно либо продолжать ужесточать лимит, заставляя продавать иностранцев. Тогда уровень до уровня россиян снизится. Либо надо отменять лимит, привозить крутых иностранцев, создавать конкуренцию, чтобы россияне подтягивались на этот уровень. Как мы уже знаем, наши футбольные чиновники выбрали неверный путь.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос об уровне РПЛ.
«Согласен ли, что уровень РПЛ упал? Он давно упал. Не в этом году и не в прошлом. Он давным-давно упал.
Как вернуть тот уровень лиги, что был во времена Халка? Очень просто. Привезите новых Халков за 50 миллионов евро, за 60 миллионов, и он в момент поднимется. Денег нет? Ну потому и уровень падает. Привозите», – сказал Карпин.
- Нападающий Халк выступал в чемпионате России за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
- Новый сезон РПЛ начнется 14 июля.