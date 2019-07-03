Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос об уровне РПЛ.

«Согласен ли, что уровень РПЛ упал? Он давно упал. Не в этом году и не в прошлом. Он давным-давно упал.

Как вернуть тот уровень лиги, что был во времена Халка? Очень просто. Привезите новых Халков за 50 миллионов евро, за 60 миллионов, и он в момент поднимется. Денег нет? Ну потому и уровень падает. Привозите», – сказал Карпин.