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    Карпин - об уровне РПЛ: «Он давным-давно упал. Привезите новых Халков, и он в момент поднимется»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос об уровне РПЛ.

    «Согласен ли, что уровень РПЛ упал? Он давно упал. Не в этом году и не в прошлом. Он давным-давно упал.

    Как вернуть тот уровень лиги, что был во времена Халка? Очень просто. Привезите новых Халков за 50 миллионов евро, за 60 миллионов, и он в момент поднимется. Денег нет? Ну потому и уровень падает. Привозите», – сказал Карпин.

    • Нападающий Халк выступал в чемпионате России за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • Новый сезон РПЛ начнется 14 июля.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.07.2019 22:49
    Комментарии12
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      Рейтинг: +10865

      bset 35 минут назад

      Тут варианта два. Нужно либо продолжать ужесточать лимит, заставляя продавать иностранцев. Тогда уровень до уровня россиян снизится. Либо надо отменять лимит, привозить крутых иностранцев, создавать конкуренцию, чтобы россияне подтягивались на этот уровень. Как мы уже знаем, наши футбольные чиновники выбрали неверный путь.

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      Рейтинг: +5047

      prezent2017 36 минут назад

      Валера привез Шомуродова и сделал из него неплохого бомбардира. И парнишки перспективные в Ростове появляются. Отправили конюшню в аут!

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      Рейтинг: +855

      CSKA471 48 минут назад

      Не панацея!, аякс в пример

      0
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      Рейтинг: +6920

      alex1951 1 час назад

      Карпуша ,непатриотична рассуждаешь....
      А свою молодеж кудым?
      А может исчо натурилизовать,чоб за сборную поигрался,своих то нету....

      -1
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      Рейтинг: +3361

      ivan-football-fan 1 час назад

      Уровень ...УПРАВЛЕНИЯ В СТРАНЕ УПАЛ...Он давным давно упал...
      Как вернуть? Очень просто: ИЗБЕРИТЕ НОВОГО....))И уровень жизни в стране в момент поднимется)))

      -1
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      Рейтинг: +3778

      3a zenit 1 час назад

      низя жы,калхоз заплюёть-народнае деньги,буржуи-бамжы жы ты што.

      -1
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      Рейтинг: +495

      Юрэс 1 час назад

      Да ЗОЛОТЫЕ СЛОВА, ВАЛЕРА

      -1
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      Рейтинг: +10

      Вальдемар IV 1 час назад

      а когда деньги были у рпл? всегда из газпрома тащили, остальные объедки доедали, рыжик наверное об этом в своей саркастической типа манере

      0
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      Рейтинг: +946

      Derzkiy1 1 час назад

      Ну во первых такой план игрока как Халк один только ! И пора уже нашим играть учиться ! В Португалию не кого не привозят и тот же ЦСКА дорогих футболистов не покупает

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      Рейтинг: +2382

      Gek Dement > Derzkiy1 55 минут назад

      А что в Португалии уровень? Лига ни о чем, кроме Порту Бенфики и Спортинга команд нет да и им до топов далеко. Лучших футболистов у них быстро скупают гранды, лига донор не больше ни меньше.

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      Рейтинг: +15848

      VVM1964 1 час назад

      Согласен с Валерой - а нынешний сезон мне кажется будет продолжением падения (((

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