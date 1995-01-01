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    Гончаренко – после поражения от «Ростова»: «Нам еще есть над чем работать»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер против «Ростова» (1:2).

    «Могу сказать, что нашей команде было важно получить новый опыт на этом турнире. Нам еще есть над чем работать, нужно улучшить взаимодействия в обороне и атаке. Если улучшим, то можно с оптимизмом смотреть в будущее. В этом же матче были ошибки и потери, которые привели к пропущенным мячам.

    Успех – это путь от неудачи к неудаче, потом что-то должно получится. Мы верим в ребят, у них копится энергия для следующих матчей.

    Почему с «Ростовом» на играли в три центральных защитника? У нас есть проблемы в этой зоне, так что исходим из того, что есть», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА проиграл все три игры на Кубке «Париматч» Премьер: «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (1:3) и «Ростову» (1:2).
    • ЦСКА начнет сезон РПЛ 14 июля матчем с «Крыльями Советов».

    Источник: «Матч ТВ»

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