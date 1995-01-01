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    Карпин – о Кубке «Париматч» Премьер: «Выступлением команды на турнире доволен»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал выступление команды на Кубке «Париматч» Премьер. Сегодня ростовчане обыграли ЦСКА (2:1).

    «Выступлением команды на турнире доволен, с точки зрения того, что планировали сделать. Многие вещи не понравились, в матче с ЦСКА не получился высокий прессинг, просто позволяли выходить им из обороны. У игроков было желание, значит результат придет.

    Теперь у нас 7 числа игра с «Ганновером», потом улетаем в Ростов. Позволим по бокалу вина выпить, посмотрим, еще не думал», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9712

      sssrspartak 43 минуты назад

      спартаку надо 3-0 краснодар громить!иначе только третьи в турнире!

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