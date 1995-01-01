Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал выступление команды на Кубке «Париматч» Премьер. Сегодня ростовчане обыграли ЦСКА (2:1).

«Выступлением команды на турнире доволен, с точки зрения того, что планировали сделать. Многие вещи не понравились, в матче с ЦСКА не получился высокий прессинг, просто позволяли выходить им из обороны. У игроков было желание, значит результат придет.

Теперь у нас 7 числа игра с «Ганновером», потом улетаем в Ростов. Позволим по бокалу вина выпить, посмотрим, еще не думал», – сказал Карпин.