спартаку надо 3-0 краснодар громить!иначе только третьи в турнире!
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал выступление команды на Кубке «Париматч» Премьер. Сегодня ростовчане обыграли ЦСКА (2:1).
«Выступлением команды на турнире доволен, с точки зрения того, что планировали сделать. Многие вещи не понравились, в матче с ЦСКА не получился высокий прессинг, просто позволяли выходить им из обороны. У игроков было желание, значит результат придет.
Теперь у нас 7 числа игра с «Ганновером», потом улетаем в Ростов. Позволим по бокалу вина выпить, посмотрим, еще не думал», – сказал Карпин.
- На Кубке «Париматч» Премьер «Ростов» обыграл «Спартак» (2:0) и проиграл «Краснодару» (0:3).
- Сезон РПЛ команда Валерия Карпина начнет 13 июля матчем с «Оренбургом».