Кубок «Париматч» Премьер. «Ростов» обыграл ЦСКА, у Шомуродова дубль

Не плохой турнир в плане проверки молодожи.Приятно было смотреть на молодого Осинова. Парень растёт. Судя по количеству минут на поле,Валера делает ставку на Шому.Парень тоже прогрессирует на глазах.Понятно почему отозван Полоз.В паре с Шомуродовым он был бы хорош.
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер. Два гола в составе ростовчан забил форвард Эльдор Шомуродов. В составе ЦСКА гол забил нападающий Федор Чалов.
Кубок «Париматч» Премьер. 3-й тур
ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Шомуродов, 10; 1:1 – Чалов, 28; 1:2 – Шомуродов, 44.
ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Фернандес, Васин (Чернов, 61), Шарлия, Магнуссон (Тикнизян, 74), Бийол (Н’Диай, 74), Бистрович (Марадашвили, 70), Ахметов, Обляков (Янов, 84), Нисимура (Сигурдссон, 56), Чалов.
«Ростов»: Песьяков, Логашов (Козлов, 60), Вилюш (Чистяков, 46), Хаджикадунич (Мамин, 60), Чернов (Черкес, 70), Саплинов (Байрамян, 46), Норманн (Гацкан, 46), Зуев (Глебов, 46), Попов (Вебер, 69), Ионов (Осинов, 62), Шомуродов.