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    Кубок «Париматч» Премьер. «Ростов» обыграл ЦСКА, у Шомуродова дубль

    «Ростов» обыграл ЦСКА в матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер. Два гола в составе ростовчан забил форвард Эльдор Шомуродов. В составе ЦСКА гол забил нападающий Федор Чалов.

    Кубок «Париматч» Премьер. 3-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Шомуродов, 10; 1:1 – Чалов, 28; 1:2 – Шомуродов, 44.

    ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Фернандес, Васин (Чернов, 61), Шарлия, Магнуссон (Тикнизян, 74), Бийол (Н’Диай, 74), Бистрович (Марадашвили, 70), Ахметов, Обляков (Янов, 84), Нисимура (Сигурдссон, 56), Чалов.

    «Ростов»: Песьяков, Логашов (Козлов, 60), Вилюш (Чистяков, 46), Хаджикадунич (Мамин, 60), Чернов (Черкес, 70), Саплинов (Байрамян, 46), Норманн (Гацкан, 46), Зуев (Глебов, 46), Попов (Вебер, 69), Ионов (Осинов, 62), Шомуродов.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2606

      Yurok161 9 минут назад

      Не плохой турнир в плане проверки молодожи.Приятно было смотреть на молодого Осинова. Парень растёт. Судя по количеству минут на поле,Валера делает ставку на Шому.Парень тоже прогрессирует на глазах.Понятно почему отозван Полоз.В паре с Шомуродовым он был бы хорош.

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      Рейтинг: +30782

      portero 11 минут назад

      кто то предсказал что Шомурудов два положит.

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