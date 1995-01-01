Кубок «Париматч» Премьер. «Ростов» обыграл ЦСКА, у Шомуродова дубль

«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер. Два гола в составе ростовчан забил форвард Эльдор Шомуродов. В составе ЦСКА гол забил нападающий Федор Чалов.

Кубок «Париматч» Премьер. 3-й тур

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Шомуродов, 10; 1:1 – Чалов, 28; 1:2 – Шомуродов, 44.

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Фернандес, Васин (Чернов, 61), Шарлия, Магнуссон (Тикнизян, 74), Бийол (Н’Диай, 74), Бистрович (Марадашвили, 70), Ахметов, Обляков (Янов, 84), Нисимура (Сигурдссон, 56), Чалов.

«Ростов»: Песьяков, Логашов (Козлов, 60), Вилюш (Чистяков, 46), Хаджикадунич (Мамин, 60), Чернов (Черкес, 70), Саплинов (Байрамян, 46), Норманн (Гацкан, 46), Зуев (Глебов, 46), Попов (Вебер, 69), Ионов (Осинов, 62), Шомуродов.