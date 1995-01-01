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    Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» предложил Де Хеа новый контракт 

    «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с вратарем Давидом Де Хеа. Об этом сообщает Sky Sports.

    «МЮ» предложил новый контракт футболисту на улучшенных условиях. Де Хеа может стать вратарем с самой высокой зарплатой в мире, сообщает источник. Точная зарплата, которую готов платить «Юнайтед», не называется. The Mirror в мае писал, что клуб был готов платить футболисту более 21 миллиона фунтов стерлингов в год.

    • Контракт Де Хеа с «МЮ» истекает следующим летом. Он выступает за команду с 2011 года
    • В прошлом сезоне Де Хеа провел за клуб 47 игр, пропустил 63 мяча и десять мачтей провел без пропущенных голов.

    Источник: Sky Sports

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