Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» предложил Де Хеа новый контракт 

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с вратарем Давидом Де Хеа. Об этом сообщает Sky Sports.
«МЮ» предложил новый контракт футболисту на улучшенных условиях. Де Хеа может стать вратарем с самой высокой зарплатой в мире, сообщает источник. Точная зарплата, которую готов платить «Юнайтед», не называется. The Mirror в мае писал, что клуб был готов платить футболисту более 21 миллиона фунтов стерлингов в год.
- Контракт Де Хеа с «МЮ» истекает следующим летом. Он выступает за команду с 2011 года
- В прошлом сезоне Де Хеа провел за клуб 47 игр, пропустил 63 мяча и десять мачтей провел без пропущенных голов.