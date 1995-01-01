Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» предложил Де Хеа новый контракт 

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с вратарем Давидом Де Хеа. Об этом сообщает Sky Sports.

«МЮ» предложил новый контракт футболисту на улучшенных условиях. Де Хеа может стать вратарем с самой высокой зарплатой в мире, сообщает источник. Точная зарплата, которую готов платить «Юнайтед», не называется. The Mirror в мае писал, что клуб был готов платить футболисту более 21 миллиона фунтов стерлингов в год.