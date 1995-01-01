Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    «Манчестер Юнайтед» сделал Де Хеа последнее предложение о продлении контракта

    «Манчестер Юнайтед» завершает переговоры с вратарем Давидом Де Хеа о продлении контракта, сообщает The Mirror.

    По информации источника, клуб сделал футболисту финальное предложение – новое соглашение с зарплатой в размере 350 тысяч фунтов в неделю (21,3 миллиона евро в год).

    Если испанец ответит отказом, то он может искать себе новую команду.

    • Действующий контракт между сторонами истекает в 2020 году.
    • 28-летний Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года.
    • Интерес к нему проявляет «ПСЖ».

    Источник: The Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:25
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2169

      ivan-football-fan 6 минут назад

      Интерсно, а сколько, собственно, хотел бы сам Де Хеа?
      По-моеу, его уход может стать фатальным для ТАКОГО ХЛИПКОГО МЮ,,.
      Не очень хорошо помню, поэтому *********** (посмотрите сами): ЗП Санчеса в МЮ...того, который ВООБЩЕ НЕ ИГРАЕТ - около 500 тысяч фунтов в неделю!!!!!!!!!!!!
      А это, между прочим, почти 26 миллионов фунтов в год!
      Так...объясните мне, пожалуйста, В ЧЁМ "МУДРАЯ" СУТЬ ФИНАНСОВОЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ РКУОВОДСТВА МЮ?
      На что вообще они могут с таким "МАНАГЕРСТВОМ" рассчитыаать?
      Интересно, кто там собственник (если он есть)?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5047

      mihail200606 11 минут назад

      Ну без ЛЧ и за такие деньги может не остаться..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69731
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru