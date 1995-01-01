«Манчестер Юнайтед» сделал Де Хеа последнее предложение о продлении контракта

Интерсно, а сколько, собственно, хотел бы сам Де Хеа?
По-моеу, его уход может стать фатальным для ТАКОГО ХЛИПКОГО МЮ,,.
Не очень хорошо помню, поэтому *********** (посмотрите сами): ЗП Санчеса в МЮ...того, который ВООБЩЕ НЕ ИГРАЕТ - около 500 тысяч фунтов в неделю!!!!!!!!!!!!
А это, между прочим, почти 26 миллионов фунтов в год!
Так...объясните мне, пожалуйста, В ЧЁМ "МУДРАЯ" СУТЬ ФИНАНСОВОЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ РКУОВОДСТВА МЮ?
На что вообще они могут с таким "МАНАГЕРСТВОМ" рассчитыаать?
Интересно, кто там собственник (если он есть)?
«Манчестер Юнайтед» завершает переговоры с вратарем Давидом Де Хеа о продлении контракта, сообщает The Mirror.
По информации источника, клуб сделал футболисту финальное предложение – новое соглашение с зарплатой в размере 350 тысяч фунтов в неделю (21,3 миллиона евро в год).
Если испанец ответит отказом, то он может искать себе новую команду.
- Действующий контракт между сторонами истекает в 2020 году.
- 28-летний Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года.
- Интерес к нему проявляет «ПСЖ».