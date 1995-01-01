«Манчестер Юнайтед» сделал Де Хеа последнее предложение о продлении контракта

«Манчестер Юнайтед» завершает переговоры с вратарем Давидом Де Хеа о продлении контракта, сообщает The Mirror.

По информации источника, клуб сделал футболисту финальное предложение – новое соглашение с зарплатой в размере 350 тысяч фунтов в неделю (21,3 миллиона евро в год).

Если испанец ответит отказом, то он может искать себе новую команду.