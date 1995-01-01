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    Семин: «Что делаю с деньгами? Расходую, никуда не инвестирую. Я нормально живу, не экономно»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что не копит заработанные деньги. 72-летний специалист отметил, что живет, не экономя средства.

    Ранее Семин рассказал о своем отношении к спиртным напиткам.

    – Сейчас среди спортсменов принято деньги не копить, а вкладывать. Что вы с ними делаете?

    – Расходую. Никуда не инвестирую. Я нормально живу, не экономно. У меня все-таки тот возраст, когда больше нужно сохранить, чем нажить. И человек я в этом плане не рисковый. Вот в спорте – да. Но жить стараюсь без риска.

    Я не играю в азартные игры, не делаю ставки, хотя многие спрашивают, как лучше поставить. Отвечаю: «Не могу ответить, потому что меньше тебя понимаю. Я не слежу». А люди думают, что я специалист, и уточняют, как сыграет «Ювентус». Я не отвечаю, потому что проиграет – и потом на меня скажет. Да и зачем расходовать лишнюю энергию? Ты же будешь волноваться, а мне надо силу сохранять.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1471

      giluxa1963 31 минуту назад

      и это правильно с собой не унесешь

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