Семин: «Что делаю с деньгами? Расходую, никуда не инвестирую. Я нормально живу, не экономно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что не копит заработанные деньги. 72-летний специалист отметил, что живет, не экономя средства.

Ранее Семин рассказал о своем отношении к спиртным напиткам.

– Сейчас среди спортсменов принято деньги не копить, а вкладывать. Что вы с ними делаете?

– Расходую. Никуда не инвестирую. Я нормально живу, не экономно. У меня все-таки тот возраст, когда больше нужно сохранить, чем нажить. И человек я в этом плане не рисковый. Вот в спорте – да. Но жить стараюсь без риска.

Я не играю в азартные игры, не делаю ставки, хотя многие спрашивают, как лучше поставить. Отвечаю: «Не могу ответить, потому что меньше тебя понимаю. Я не слежу». А люди думают, что я специалист, и уточняют, как сыграет «Ювентус». Я не отвечаю, потому что проиграет – и потом на меня скажет. Да и зачем расходовать лишнюю энергию? Ты же будешь волноваться, а мне надо силу сохранять.