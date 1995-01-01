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    Семин: «Алкоголь за 500 рублей? Нужно пить качественные напитки. 40 тысяч за бутылку – нормально»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подчеркнул, что никогда не употребляет недорогие спиртные напитки. По словам специалиста, пить нужно качественный алкоголь, который не вредит здоровью.

    – Вы сказали про напитки. Какие пьете?

    – Хороший виски или водку. В целом люблю только хорошие напитки. По рюмке почему не выпить? С удовольствием, когда есть выходной. Или когда работа закончилась.

    – Всегда было интересно, как вы покупаете алкоголь. То есть стоит тренер Семин и пробивает на кассе бутылку водки?

    – Иной раз сам делаю, да. В Москве есть несколько винных магазинов, где меня знают, скидки дают. Звонят, когда появляются хорошие напитки. Я верю, что бутылка не будет подделкой.

    – Смогли бы купить алкоголь за 500 рублей?

    – Нет. Считаю, что если ты хочешь выпить, то должен пить то, что полезно для здоровья. То есть качественные напитки. А качественный напиток стоит большую цену. Другого меня не заставишь выпить.

    – Hennessy X.O. за 15 тысяч – это нормально для вас?

    – Не пью коньяк, но хороший виски обязательно купил бы. Я же беспокоюсь о своем здоровье и друзьях, которые ко мне придут. Для чего тогда собирать людей, если не можешь купить хороший напиток?

    – 40 тысяч за бутылку – тоже окей?

    – Нормально. У меня в подвале стоят дорогие вина – белые новозеландские. Заинтересовался ими, когда работал в этой стране. Знакомые из местных учили многим вещам: что и когда выпить, какое вино, в чем разница

    – Последний раз, когда напивались?

    – Я не напиваюсь. Вот Константин Иваныч Бесков мог выпить, и Лобановский. Очень прилично могли. Но я никогда не видел, чтобы они утром не встали на зарядку, пропустили тренировку. Никогда ты не мог увидеть, что они выпившие. При этом выпивали они постоянно.

    – Бывало, что вы пили перед матчами?

    – Исключено. Перед матчами должна быть свежая голова. Я всегда высыпаюсь. Мне даже удобно, если матч вечером, потому что после обеда должен час-полтора поспать для свежей головы. Чтобы я мог принимать быстрые решения, мозг реагировал быстро. Для меня в этот день не может быть ничего такого. Я и кушать-то стал меньше в день игры, чем обычно.

    Источник: Sport.ru

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии17
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      Рейтинг: +21870

      zra78 9 минут назад

      Всё же лучше молоко,чем это всё! :)

      1
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      Рейтинг: +89

      NotFound > zra78 7 минут назад

      только если за пару тысяч! ведь нужно заботиться о своем здоровье и друзьях! :)

      0
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      Рейтинг: +2646

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Борматуху за 40тыщ? Нормально.
      Просто не так воняет. Реально.

      0
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      Рейтинг: +6829

      parevg 1 час назад

      Только самогон, сам знаешь из чего сварен, сам знаешь как и чем очищен, сам знаешь на чем настоян. И похмелья нет совсем, даже если много выпить.

      7
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      Рейтинг: +6669

      KLIM777 > parevg 38 минут назад

      дорогой вискарь, он немного отдает самогоном, на утро не болеешь. Опять же если не пить литрами

      0
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      Рейтинг: +60

      Фантомас 67 > parevg 8 минут назад

      Полностью согласен. Лайк вверх поставил.

      0
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      Рейтинг: -24

      Вальдемар IV 1 час назад

      семин самый богатый алкаш на подсосе ржд еще бы за сорокет не бухать ему

      -2
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      Рейтинг: +1512

      Чермындыр 1 час назад

      Нынче самая хорошая алкашка - та которую сам выгнал.

      5
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      Рейтинг: +567

      Cubinec1989 > Чермындыр 1 час назад

      Сэм всему голова!) НЕ на правах рекламы- делаю домашнее пиво, отец чачу, на утро ни голова не болит ни живот не крутит.

      2
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      Рейтинг: +6829

      parevg > Cubinec1989 1 час назад

      У меня пиво не получается, даже мини заводик в гараже пылится, жуткая кислятина на выходе.

      1
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      Рейтинг: +996

      SPARTAK 85 > parevg 3 минуты назад

      Значит прокисает, у меня ничего подобного не происходит.

      0
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      Рейтинг: +271

      GSmall 1 час назад

      В России просто свое не ценят,а западное нахваливают.Например я знаю,что в прошлом году Дербентский завод вин начал поставку вина в Италию.То есть итальянцам оно нравится ,а нашим нравятся их ,смешная ситуация

      1
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      Рейтинг: +2379

      Gek Dement > GSmall 55 минут назад

      Подозреваю что этот завод в Италию поставляет не те же самые вина что к нам на прилавки. У нас же много у каких производителей присутствует разница между экспортным товаром и тем что идет на внутренний рынок.

      1
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      Рейтинг: +6669

      KLIM777 > GSmall 39 минут назад

      Свое не ценят? Что именно? Вино? А пиво все ценят. Эту мочу за 70 рублей все пьют и даже не понимают, что там пива то нет.

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      Рейтинг: +1367

      Бабушка Зильзиля > GSmall 31 минуту назад

      Дагвино, это вкусно полезно!!! Особенно коньяки!!!

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      Рейтинг: +3358

      ivan-football-fan 1 час назад

      Это, очевидно, про уровень жизни россиян?
      Зарплата в 25 тысяч?
      Нужно получать качественные деньги. 400 тысяч в месяц - нормально!

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      Рейтинг: +6669

      KLIM777 1 час назад

      Палыч красавчик! Давно уже говорю, что хватит пить эту мочу за 70 рублей в плане пива. Водка так вообще почти вся говно. Вискарь от 2, 5 касарей. По винам не знаю.

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