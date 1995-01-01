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    Нисимура и Чалов – в нападении у ЦСКА, Шомуродов выйдет в атаке у «Ростова»

    ЦСКА и «Ростов» назвали стартовые составы на матч третьего тура Кубка «Париматч» Премьер.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Шарлия, Магнуссон, Бийол, Бистрович, Ахметов, Обляков, Нисимура, Чалов.

    «Ростов»: Песьяков, Логашов, Вилюш, Хаджикадунич, Чернов, Глебов, Норманн, Зуев, Попов, Ионов, Шомуродов.

    • Игра состоится в австрийской коммуне Пеллау и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • В первых двух встречах турнира ЦСКА проиграл «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (1:3), «Ростов» победил красно-белых (2:0) и уступил краснодарцам (0:3).

    Источник: Твиттер ЦСКА

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