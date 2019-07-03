Песьяков: «Как-то в перерыве Семин подошел к Ещенко и заорал: «Андрюша! Ну подавай! Куда ты с ним бежишь?!»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, как во времена его выступления за «Анжи» тогдашний главный тренер команды Юрий Семин высказывал претензии защитнику Андрею Ещенко в перерыве одного из матчей.

В настоящее время Семин возглавляет «Локомотив», а Ещенко играет за «Спартак».

– Доставалось в «Анжи» от Семина?

– Помню, как влетело Ещенко. Покатил ему на правый фланг по ужасному полю в Каспийске. Он еще не довел мяч до чужой лицевой и раз пять пытался подать. Уже собирается навесить, а мяч – оп! Подпрыгнет – и об колено ему.

В перерыве Палыч приблизился к Ещу вплотную, лицом к лицу, и заорал: «Андрю-ю-юша! Ну подава-а-ай! Куда ты с ним бежишь?!» А он реально же хотел подать, ну, два замаха я точно видел.