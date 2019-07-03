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    Песьяков: «Как-то в перерыве Семин подошел к Ещенко и заорал: «Андрюша! Ну подавай! Куда ты с ним бежишь?!»

    Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, как во времена его выступления за «Анжи» тогдашний главный тренер команды Юрий Семин высказывал претензии защитнику Андрею Ещенко в перерыве одного из матчей.

    В настоящее время Семин возглавляет «Локомотив», а Ещенко играет за «Спартак».

    – Доставалось в «Анжи» от Семина?

    – Помню, как влетело Ещенко. Покатил ему на правый фланг по ужасному полю в Каспийске. Он еще не довел мяч до чужой лицевой и раз пять пытался подать. Уже собирается навесить, а мяч – оп! Подпрыгнет – и об колено ему.

    В перерыве Палыч приблизился к Ещу вплотную, лицом к лицу, и заорал: «Андрю-ю-юша! Ну подава-а-ай! Куда ты с ним бежишь?!» А он реально же хотел подать, ну, два замаха я точно видел.

    • Песьяков защищал цвета махачкалинского клуба на правах аренды из «Спартака» с августа по декабрь 2015 года.

    Источник: Sport24

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