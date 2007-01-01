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    «Вест Хэм» предложит 14 миллионов «Вест Бромвичу» за Рондона

    «Вест Хэм» хочет приобрести нападающего «Вест Бромвича» Саломона Рондона. Лондонцы готовы предложить за 29-летнего игрока 14 миллионов фунтов стерлингов (около 15,6 миллиона евро).

    Сумма отступных за футболиста составляет 16,5 миллиона фунтов (примерно 18,4 миллиона евро).

    • Прошлый сезон венесуэлец провел в аренде в «Ньюкасле», забив 12 голов и сделав семь результативных передач в 33-х матчах.
    • В 2015 году Рондон перешел в «Вест Бромвич» из «Зенита» за 17 миллионов евро.

    Источник: Birmingham Mail

    Ежедневная бульварная газета, базирующаяся в Бирмингеме. Была основана в 1870 году. Принадлежит Reach plc, куда также входят The Daily Mirror и Birmingham Post. Тираж – более 14 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +272

      GSmall 32 минуты назад

      Хороший форвард.Лучше бы он сейчас был,а не шут Дзюба

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