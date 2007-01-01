«Вест Хэм» предложит 14 миллионов «Вест Бромвичу» за Рондона

Хороший форвард.Лучше бы он сейчас был,а не шут Дзюба
«Вест Хэм» хочет приобрести нападающего «Вест Бромвича» Саломона Рондона. Лондонцы готовы предложить за 29-летнего игрока 14 миллионов фунтов стерлингов (около 15,6 миллиона евро).
Сумма отступных за футболиста составляет 16,5 миллиона фунтов (примерно 18,4 миллиона евро).
- Прошлый сезон венесуэлец провел в аренде в «Ньюкасле», забив 12 голов и сделав семь результативных передач в 33-х матчах.
- В 2015 году Рондон перешел в «Вест Бромвич» из «Зенита» за 17 миллионов евро.
Источник: Birmingham Mail
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