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    «Ювентус» готов предложить за Погба 70 миллионов плюс Дибалу. «МЮ» хочет 150

    «Ювентус» пытается осуществить переход полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщил в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, спортивный директор турницев Фабио Паратичи готов предложить «МЮ» за француза 60-70 миллионов евро плюс нападающего Пауло Дибалу.

    «Юнайтед» хочет получить за 26-летнего игрока 150 миллионов. На хавбека также претендует «Реал».

    • Погба выступал за «Ювентус» с 2012-го по 2016 год, после чего перешел в «МЮ» за 105 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 футболист провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: Твиттер журналиста Николо Скиры

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7559

      Cules2013 41 минуту назад

      150 без Дибалы? Я думаю, что он стоит просто 70, без всяких доплат и игроков)

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