«Ювентус» готов предложить за Погба 70 миллионов плюс Дибалу. «МЮ» хочет 150

150 без Дибалы? Я думаю, что он стоит просто 70, без всяких доплат и игроков)
«Ювентус» пытается осуществить переход полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».
Как сообщил в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, спортивный директор турницев Фабио Паратичи готов предложить «МЮ» за француза 60-70 миллионов евро плюс нападающего Пауло Дибалу.
«Юнайтед» хочет получить за 26-летнего игрока 150 миллионов. На хавбека также претендует «Реал».
- Погба выступал за «Ювентус» с 2012-го по 2016 год, после чего перешел в «МЮ» за 105 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 футболист провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.