«Ювентус» готов предложить за Погба 70 миллионов плюс Дибалу. «МЮ» хочет 150

«Ювентус» пытается осуществить переход полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщил в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, спортивный директор турницев Фабио Паратичи готов предложить «МЮ» за француза 60-70 миллионов евро плюс нападающего Пауло Дибалу.

«Юнайтед» хочет получить за 26-летнего игрока 150 миллионов. На хавбека также претендует «Реал».