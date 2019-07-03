Песьяков: «Каррера показывал: «Сегодня яйца вот такие должны быть!»

Бывший голкипер «Спартака» Сергей Песьяков, выступающий за «Ростов», рассказал об эмоциональности экс-главного тренера москвичей Массимо Карреры.

– Со «Спартаком» вы к мечте пришли – стали чемпионом. Почему история Карреры кончилась так бесславно?

– Трудно судить. При мне в раздевалке все было ровно, никаких конфликтов. Изначально пошло, поперло у Массимо за счет эмоций. Он и правда очень харизматичен. Мог за две-три минуты разбить часы или пнуть макет. Показывал: «Сегодня яйца вот такие должны быть!»

Ну и плюс побеждали в матчах, где не должны были: те же «похороны» с «Амкаром». Похожая ситуация и у «Локомотива» в чемпионском сезоне: три-четыре игры, как в Хабаровске, вырвал на 90-х минутах не без доли везения.