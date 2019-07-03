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    Песьяков: «Каррера показывал: «Сегодня яйца вот такие должны быть!»

    Бывший голкипер «Спартака» Сергей Песьяков, выступающий за «Ростов», рассказал об эмоциональности экс-главного тренера москвичей Массимо Карреры.

    – Со «Спартаком» вы к мечте пришли – стали чемпионом. Почему история Карреры кончилась так бесславно?

    – Трудно судить. При мне в раздевалке все было ровно, никаких конфликтов. Изначально пошло, поперло у Массимо за счет эмоций. Он и правда очень харизматичен. Мог за две-три минуты разбить часы или пнуть макет. Показывал: «Сегодня яйца вот такие должны быть!»

    Ну и плюс побеждали в матчах, где не должны были: те же «похороны» с «Амкаром». Похожая ситуация и у «Локомотива» в чемпионском сезоне: три-четыре игры, как в Хабаровске, вырвал на 90-х минутах не без доли везения.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • В сезоне-2016/17 итальянский специалист привел красно-белых к чемпионству.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19814

      gol_kak_sokol 3 минуты назад

      Тестикулы Карреры в спартаковский музей !

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