Селюк опять обманул Туре. Туре по форме подумал, что Барса.
«Циндао Хайню» объявил о переходе бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре.
О сроках контракта китайского клуба с 36-летним игроком не сообщается.
- «Циндао Хайню» выступает во втором по силе дивизионе Китая. После 15-ти туров команда лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.
- Кроме «Манчестер Сити», Туре в своей карьере выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако» и «Барселону».
- Хавбек – чемпион Греции, двукратный чемпион Испании, трехкратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов и Суперкубку УЕФА.