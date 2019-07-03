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    Туре перешел в клуб второй китайской лиги «Циндао Хайню»

    «Циндао Хайню» объявил о переходе бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре.

    О сроках контракта китайского клуба с 36-летним игроком не сообщается.

    • «Циндао Хайню» выступает во втором по силе дивизионе Китая. После 15-ти туров команда лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.
    • Кроме «Манчестер Сити», Туре в своей карьере выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако» и «Барселону».
    • Хавбек – чемпион Греции, двукратный чемпион Испании, трехкратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов и Суперкубку УЕФА.

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    Источник: Инстаграм «Циндао Хайню»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6669

      KLIM777 31 минуту назад

      Селюк опять обманул Туре. Туре по форме подумал, что Барса.

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