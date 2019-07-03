Семак – о Джорджевиче: «Надеюсь, он останется»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах в команде Луки Джорджевича, вернувшегося в расположение команды после аренды в тульском «Арсенале».

«Перспективы у Луки неплохие. Надеюсь, что он останется. Мы с ним поговорим и будем решать.

На сегодняшний день он в команде и готовится к Суперкубке. По поводу будущего планы еще не обсуждались», – заявил Семак.