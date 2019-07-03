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    Семак – о Джорджевиче: «Надеюсь, он останется»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах в команде Луки Джорджевича, вернувшегося в расположение команды после аренды в тульском «Арсенале».

    «Перспективы у Луки неплохие. Надеюсь, что он останется. Мы с ним поговорим и будем решать.

    На сегодняшний день он в команде и готовится к Суперкубке. По поводу будущего планы еще не обсуждались», – заявил Семак.

    • Джорджевич в прошлом сезоне сыграл в 23 матчах РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость форварда – 4 миллиона евро.
    • Джорджевич принадлежит «Зениту» с 2012 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1604

      TOMSON 4 минуты назад

      Сколько лет уже этому перспективному парню? Замариновали парня веря в кого угодно, но только не в него. Хотя по мне его уровень не ниже Ригони точно. Вот только Аргентинец очень многое позволял себе говорить про Зенит, но все же шанс свой получил.

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