Семак – о Джорджевиче: «Надеюсь, он останется»

Сколько лет уже этому перспективному парню? Замариновали парня веря в кого угодно, но только не в него. Хотя по мне его уровень не ниже Ригони точно. Вот только Аргентинец очень многое позволял себе говорить про Зенит, но все же шанс свой получил.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах в команде Луки Джорджевича, вернувшегося в расположение команды после аренды в тульском «Арсенале».
«Перспективы у Луки неплохие. Надеюсь, что он останется. Мы с ним поговорим и будем решать.
На сегодняшний день он в команде и готовится к Суперкубке. По поводу будущего планы еще не обсуждались», – заявил Семак.
- Джорджевич в прошлом сезоне сыграл в 23 матчах РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал четыре ассиста.
- Рыночная стоимость форварда – 4 миллиона евро.
- Джорджевич принадлежит «Зениту» с 2012 года.