Хохлов: «Пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на слова экс-спортивного директора клуба Романа Широкова. Он заявил, что московскому клубу было по силам занять 5-6 место в прошедшем сезоне.

«Давайте я отвечу, а потом эту тему раз и навсегда закроем. Да, мне стало гораздо легче работать, когда Широков покинул клуб. Я читал его последнее интервью вашему изданию. Дай бог ему здоровья. Отличное мнение у него.

Пусть Роман потренирует. Думаю, у него это должно очень хорошо получиться, такой специалист не должен остаться без работы. Потренирует, поруководит – а потом и сравним результаты», – сказал Хохлов.