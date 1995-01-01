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    Хохлов: «Пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на слова экс-спортивного директора клуба Романа Широкова. Он заявил, что московскому клубу было по силам занять 5-6 место в прошедшем сезоне.

    «Давайте я отвечу, а потом эту тему раз и навсегда закроем. Да, мне стало гораздо легче работать, когда Широков покинул клуб. Я читал его последнее интервью вашему изданию. Дай бог ему здоровья. Отличное мнение у него.

    Пусть Роман потренирует. Думаю, у него это должно очень хорошо получиться, такой специалист не должен остаться без работы. Потренирует, поруководит – а потом и сравним результаты», – сказал Хохлов.

    • В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на 12-м месте.
    • Роман Широков завершил игровую карьеру в 2016-м.

    Источник: «Чемпионат»

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