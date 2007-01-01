Мбаппе: «На сезон-2019/20 я в Париже»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал пост в твиттере, намекающий на то, что в предстоящем клубном сезоне француз останется в составе чемпиона Франции.

«На сезон-2019/20 я в Париже», – написал Мбаппе.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил: «Я уверен не на 100%, а на 200%, что Килиан будет здесь в следующем сезоне».

20-летним футболистом активно интересовался «Реал» и конкретно главный тренер Зинедин Зидан .

. Контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до 2022 года.

Винисиус: «Рано или поздно Мбаппе придет в «Реал»