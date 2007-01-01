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    Мбаппе: «На сезон-2019/20 я в Париже»

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал пост в твиттере, намекающий на то, что в предстоящем клубном сезоне француз останется в составе чемпиона Франции.

    «На сезон-2019/20 я в Париже», – написал Мбаппе.

    Ранее президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил: «Я уверен не на 100%, а на 200%, что Килиан будет здесь в следующем сезоне».

    • 20-летним футболистом активно интересовался «Реал» и конкретно главный тренер Зинедин Зидан.
    • Контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до 2022 года.

    Винисиус: «Рано или поздно Мбаппе придет в «Реал»

    Источник: Твиттер Килиана Мбаппе

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