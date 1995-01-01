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    Винисиус: «Рано или поздно Мбаппе придет в «Реал»

    Футболист мадридского «Реала» Винисиус считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по ходу своей карьеры окажется в испанском клубе. По мнению бразильца, француза хотят видеть в любой команде.

    «Фанаты каждого клуба хотят видеть у себя Мбаппе. Я восхищаюсь им, он многого добился. Было бы здорово увидеть его в «Реале». Рано или поздно Мбаппе окажется здесь, и вместе мы достигнем многого», – цитирует Винисиуса Le Figaro.

    • Мбаппе – действующий чемпион мира и лучший молодой игрок ЧМ-2018.
    • Рыночная стоимость форварда – 200 миллионов евро.
    • «Реал» отказался подписывать Мбаппе летом.

    Источник: Le Figaro

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2628

      Yev 1 час назад

      ...обычное ещё добавляют: живой или мёртвый.

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