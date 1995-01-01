Винисиус: «Рано или поздно Мбаппе придет в «Реал»

Футболист мадридского «Реала» Винисиус считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по ходу своей карьеры окажется в испанском клубе. По мнению бразильца, француза хотят видеть в любой команде.

«Фанаты каждого клуба хотят видеть у себя Мбаппе. Я восхищаюсь им, он многого добился. Было бы здорово увидеть его в «Реале». Рано или поздно Мбаппе окажется здесь, и вместе мы достигнем многого», – цитирует Винисиуса Le Figaro.