Тело футболистки сборной Швейцарии найдено на глубине 204 метра

Итальянские спасатели нашли тело 24-летней футболистки сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флорианы Исмаили. Об этом сообщает Blick.

Поисковая операция началась 30-го июня. При помощи робота труп нашли на глубине 204 метра в озере Комо. Полиция оповестила семью и близких Исмаили.

В конце июня футболистка отдыхала с подругой на озере. Отплыв на 700 метров от берега, девушка нырнула в воду и исчезла. По версии источника, подруга изначально восприняла действия Исмаили как шутку, но через несколько минут вызвала спасателей.