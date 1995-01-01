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    Тело футболистки сборной Швейцарии найдено на глубине 204 метра

    Итальянские спасатели нашли тело 24-летней футболистки сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флорианы Исмаили. Об этом сообщает Blick.

    Поисковая операция началась 30-го июня. При помощи робота труп нашли на глубине 204 метра в озере Комо. Полиция оповестила семью и близких Исмаили.

    В конце июня футболистка отдыхала с подругой на озере. Отплыв на 700 метров от берега, девушка нырнула в воду и исчезла. По версии источника, подруга изначально восприняла действия Исмаили как шутку, но через несколько минут вызвала спасателей.

    • Исмаили выступала на позиции форварда. Этническая албанка дебютировала за сборную Швейцарии в 2014-м году и сыграла на ЧМ-2015, где команда дошла до 1/16 финала.

    Источник: Blick

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