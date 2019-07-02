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    AS: «Севилья» арендует Регилона у «Реала» на сезон без права выкупа

    Левый защитник «Реала» Серхио Регилон близок к переходу в «Севилью».

    По информации AS, севильцы арендуют 22-летнего футболиста сроком на один сезон. Договор между клубами не будет включать в себя опцию выкупа игрока.

    Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в четверг, 4 июля.

    На аренде испанца настоял новый главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги, работавший с ним в «Реале» в первой половине прошлой кампании.

    • В сезоне-2018/19 Регилон провел за мадридцев 22 матча и сделал три голевые передачи.

    Источник: AS

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8059

      DeStar 1 час назад

      Да парень себя проявил хорошо, даже марсело на банку присадил .Учитывая, что есть марсело и купили менди, регильону места уже не хватает ,так что гуд. Тем более в севилью! только будет ли он там часто играть?

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