Рахимов: «У Глушакова и Дзюбы совсем разные истории»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о переходе из «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова и сравнил его историю с форвардом «Зенита» Артема Дзюбы.

«Глушаков и Дзюба – это совершенно разные истории. Дзюба, во-первых, был в «Арсенале» аренде, а Глушаков на полноценном контракте. И в адрес Артема не было столько негатива, сколько вокруг Дениса, которому пришлось многое пережить. Что еще раз говорит о наличии стержня и умения держать удар. И раз выдержал – уходи от негативного прошлого.

Мы о многом поговорили. Однако наш разговор на суд болельщиков, считаю, выносить не нужно. Все обсудили, проговорили, что надо сконцентрироваться исключительно на футболе. Перезапускать карьеру Денису не нужно, она у него и так состоялась, а вот вернуться на тот уровень, который позволял ему выступать, скажем, в сборной, надо стремиться», – заявил специалист.