Рахимов: «У Глушакова и Дзюбы совсем разные истории»

Все правильно сказал у Рахимова не забалуешь это не сюсюкание корреры который наиграно целовал футболистов выходивших и уходивших с поля
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о переходе из «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова и сравнил его историю с форвардом «Зенита» Артема Дзюбы.
«Глушаков и Дзюба – это совершенно разные истории. Дзюба, во-первых, был в «Арсенале» аренде, а Глушаков на полноценном контракте. И в адрес Артема не было столько негатива, сколько вокруг Дениса, которому пришлось многое пережить. Что еще раз говорит о наличии стержня и умения держать удар. И раз выдержал – уходи от негативного прошлого.
Мы о многом поговорили. Однако наш разговор на суд болельщиков, считаю, выносить не нужно. Все обсудили, проговорили, что надо сконцентрироваться исключительно на футболе. Перезапускать карьеру Денису не нужно, она у него и так состоялась, а вот вернуться на тот уровень, который позволял ему выступать, скажем, в сборной, надо стремиться», – заявил специалист.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
- В сезоне-2018/19 он провел в составе красно-белых 18 матчей в РПЛ и забил 3 гола.
- Контракт полузащитника с «Ахматом» подписан по схеме «1+1».