Журналист Eurosport Гиллем Майллард-Пачини сообщил подробности возвращения Джанлуиджи Буффона в «Ювентус».

«Ювентус» и Буффон достигли полной договоренности. Не хватает только подписи и других формальностей», – написал итальянец в твиттере со ссылкой на журналиста Sky Джанлуку Ди Марцио.

41-летний вратарь покинул туринский клуб прошлым летом после 17-ти лет выступлений и подписал контракт с «ПСЖ».

Сообщалось, что чемпион мира-2006 согласился быть дублером Войцеха Щесны и получил в контракте пункт, согласно которому сыграет как минимум 10 матчей сезона.