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    «Ювентус» и Буффон достигли полной договоренности

    Журналист Eurosport Гиллем Майллард-Пачини сообщил подробности возвращения Джанлуиджи Буффона в «Ювентус».

    «Ювентус» и Буффон достигли полной договоренности. Не хватает только подписи и других формальностей», – написал итальянец в твиттере со ссылкой на журналиста Sky Джанлуку Ди Марцио.

    41-летний вратарь покинул туринский клуб прошлым летом после 17-ти лет выступлений и подписал контракт с «ПСЖ».

    Сообщалось, что чемпион мира-2006 согласился быть дублером Войцеха Щесны и получил в контракте пункт, согласно которому сыграет как минимум 10 матчей сезона.

    • Ранее Буффон расторг контракт с парижским клубом. Вратарь провел 25 матчей во всех турнирах прошлого сезона и выиграл с командой чемпионат Франции.
    • С «Ювентусом» итальянец выиграл 20 трофеев, включая 11 титулов чемпиона Италии. Проиграл в каждом из трех финалов Лиги чемпионов.

    Источник: Твиттер Гиллема Майлларда-Пачини

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    02.07.2019 00:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 июля 2019, 20:58

      Все таки Ювентус для него ,родной дом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 2 июля 2019, 10:11

      Велком бак, Джи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 2 июля 2019, 09:23

      Ну не может он закончить без кубка чемпионов )))

      0
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      Рейтинг: +317

      Serega 68 2 июля 2019, 06:21

      Зря уходил его морали в прошедшем сезоне Юве и не хватало

      0
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      Рейтинг: +232

      hofman 2 июля 2019, 01:31

      Ждём с удовольствием возвращения и долгожданного титула победителя ЛЧ. Кто если не он!)

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