Кварацхелия: «Мой уход не был запланирован. К сожалению, не получилось играть весь сезон»

Полузащитник Хвича Кварацхелия подвел итог полугодовой аренде в «Локомотиве» из грузинского «Рустави».
Ранее главный тренер московского клуба Юрий Семин сказал, что плакал из-за ухода 18-летнего игрока.
«Во-первых, спасибо футболистам, тренировочному штабу и каждому работнику и, конечно, болельщикам.Это были самые лучшие 6 месяцев для меня.
Я вырос не только как футболист, но и как человек. Огромное спасибо, Юрий Палыч, за то, что дал мне возможность играть в таком клубе, как «Локомотив».
Спасибо помощникам тренера, они всегда справедливо указывали мне на мои ошибки. Это помогало мне в развитии как футболисту. Спасибо за все.
Что касается моего ухода из команды – это не было запланировано. Я знал, что буду играть весь сезон и был этому рад. Но, к сожалению, так не вышло. Большое спасибо за все!
Вы подарили мне самые счастливые моменты в моей жизни! Болельщики, вы самые крутые люди в мире! Спасибо всем, кто принял близко к сердцу эту информацию и кто обрадовался», – написал Кварацхелия.
- В семи матчах РПЛ-2018/19 игрок забил один гол. Команда не защитила титул чемпиона и финишировала на втором месте, отстав от «Зенита» на восемь очков.