Кварацхелия: «Мой уход не был запланирован. К сожалению, не получилось играть весь сезон»

Полузащитник Хвича Кварацхелия подвел итог полугодовой аренде в «Локомотиве» из грузинского «Рустави».

Ранее главный тренер московского клуба Юрий Семин сказал, что плакал из-за ухода 18-летнего игрока.

«Во-первых, спасибо футболистам, тренировочному штабу и каждому работнику и, конечно, болельщикам.Это были самые лучшие 6 месяцев для меня.

Я вырос не только как футболист, но и как человек. Огромное спасибо, Юрий Палыч, за то, что дал мне возможность играть в таком клубе, как «Локомотив».

Спасибо помощникам тренера, они всегда справедливо указывали мне на мои ошибки. Это помогало мне в развитии как футболисту. Спасибо за все.

Что касается моего ухода из команды – это не было запланировано. Я знал, что буду играть весь сезон и был этому рад. Но, к сожалению, так не вышло. Большое спасибо за все!

Вы подарили мне самые счастливые моменты в моей жизни! Болельщики, вы самые крутые люди в мире! Спасибо всем, кто принял близко к сердцу эту информацию и кто обрадовался», – написал Кварацхелия.