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    Акинфеев – о пенальти Смолова в матче с Хорватией: «Он не виноват. Он поступил глупо и осознал это»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал удар Федора Смолова в серии пенальти 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 по пенальти).

    «Конечно, он не виноват. В плане элемента удара, может быть, где-то и виноват, как он исполнил. Но в жизни бывают разные ситуации: он не забил, я пропустил. Я это пережил после Кореи – когда тебя гнобят все, когда я на улицу не мог выйти.

    Это нормальная история. Здесь ты не должен показывать какую-то свою слабость. Нельзя дать себя размазать. Здесь, в этом элементе, может быть, он сделал какую-то глупость, неправильно сделал.

    Ну и что теперь повесить на Смолова? Ядерная боеголовка куда-то полетела от этого пенальти или еще что-то? Это жизнь, это футбол. Если ты совершаешь неправильные действия, футбол этого не прощает.

    Здесь вся команда... Он не бил пять пенальти хорватам – четыре забил, один не забил. В том моменте... Да, он извинился перед командой, извинился перед болельщиками.

    Думаю, что многие люди тоже это понимают. Понятно, что куча людей, которые называют хейтерами, начинают гнобить. Даже если забьешь – тебя гнобят. Если отобьешь пенальти – да ладно, че там, в него попали. Это нормальная история, это жизнь.

    Федя сделал мужской поступок: он извинился в раздевалке, он извинился перед страной. Он полностью осознал тот момент, в котором он поступил так глупо, не знаю, неправильно», – сказал Акинфеев.

    Источник: YouTube-канал сборной России

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1497

      Леха из Твери 14 минут назад

      Все равно эта тухлая паненка не сравнится с тем срамом с Кореей.

      0
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      Рейтинг: +6921

      alex1951 23 минуты назад

      Акинфей ! Год прошел...на куя соль на рану сыплешь....да еще с оправданиями....умом тронулся иль чьто?

      0
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      Рейтинг: +980

      Вот оно чё Михалыч > alex1951 52 секунды назад

      Да лан..На источник новости посмотри...Его спросили год спустя, он и ответил.Вот тока нахрена YouTube-каналу сборной России надо пережёвывать эту жвачку ?

      0
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      Рейтинг: +669

      СЛАВА 81 24 минуты назад

      Федя виноват, но Федя не виноват, Эх Акинфеев Акинфеев ...

      1
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      Рейтинг: +20

      Главный энергетик 29 минут назад

      Пижон этот ваш Федя. Был и будет. Ладно бы еще личность была уровня Рамоса там, или Крооса, которые каждые два года выступают на таких уровнях, не считая Лиги чемпионов. Так нет де, впервые в жизни доскрипел до такого матча и решил исполнить. И лужу пёрнул. Пижон одним словом.

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