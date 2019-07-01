Луческу: «Хочу работать в клубе, где нет проблем с деньгами на трансферы, как это было в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сообщил, что мог возглавить «Бешикташ», и заявил о желании работать в клубе, который не будет ограничен в приобретении новых футболистов.

«У меня были предметные переговоры с «Бешикташем»: я встречался с президентом клуба, прилетал в Стамбул, но мы не нашли компромисса. Мне хотелось бы работать в клубе, где нет проблем с финансами. Имею в виду не задержки по долгам, а трансферные ограничения, как это было в «Зените».

Когда я пришел в клуб, питерцы вынуждены были продать нескольких лидеров, чтобы вписаться в условия финансового фэйр-плей. В итоге, заработав, «Зенит» потом потратил эти деньги, в том числе, пригласив другого тренера», – сказал Луческу.