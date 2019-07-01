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    Луческу: «Хочу работать в клубе, где нет проблем с деньгами на трансферы, как это было в «Зените»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сообщил, что мог возглавить «Бешикташ», и заявил о желании работать в клубе, который не будет ограничен в приобретении новых футболистов.

    «У меня были предметные переговоры с «Бешикташем»: я встречался с президентом клуба, прилетал в Стамбул, но мы не нашли компромисса. Мне хотелось бы работать в клубе, где нет проблем с финансами. Имею в виду не задержки по долгам, а трансферные ограничения, как это было в «Зените».

    Когда я пришел в клуб, питерцы вынуждены были продать нескольких лидеров, чтобы вписаться в условия финансового фэйр-плей. В итоге, заработав, «Зенит» потом потратил эти деньги, в том числе, пригласив другого тренера», – сказал Луческу.

    • Румын возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17 и занял с командой третье место в РПЛ.
    • Последним место работы 73-летнего специалиста была сборная Турции, которую он тренировал с августа 2017-го по февраль 2019 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2009

      a_who 6 минут назад

      И дурак понимает ,что воскресенье праздник !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +939

      lek! 21 минуту назад

      Много денег , это ещё не значит , что у тренера все подучится как у тебя . Хотя , думаю с Луческу Зенит поспешил .

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