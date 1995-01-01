Алиев: «Иногда приносил темнокожим игрокам бананы и говорил: «Привет, негрила». Это все в шутку, никто не обижался»

Салом в ответку по ипалу
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о своих взаимоотношениях в прошлом с темнокожими футболистами украинского клуба.
– С легионерами дружили?
– Со всеми были ровные отношения. Они же в основном друг с другом общаются. Бразильцы если вместе собирались, то устраивали небольшой карнавал, всегда пели.
Я иногда разыгрывал темнокожих. Приносил бананы и говорил: «Привет, негрила». Но это все в шутку, никто не обижался.
- Алиев выступал за «Динамо» с 2005-го по 2010-й и с 2011-го по 2013 год.
- В составе киевлян 34-летний хавбек дважды стал чемпионом Украины.
- В России Алиев играл за «Локомотив» и «Анжи».