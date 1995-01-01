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    Алиев: «Иногда приносил темнокожим игрокам бананы и говорил: «Привет, негрила». Это все в шутку, никто не обижался»

    Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о своих взаимоотношениях в прошлом с темнокожими футболистами украинского клуба.

    – С легионерами дружили?

    – Со всеми были ровные отношения. Они же в основном друг с другом общаются. Бразильцы если вместе собирались, то устраивали небольшой карнавал, всегда пели.

    Я иногда разыгрывал темнокожих. Приносил бананы и говорил: «Привет, негрила». Но это все в шутку, никто не обижался.

    • Алиев выступал за «Динамо» с 2005-го по 2010-й и с 2011-го по 2013 год.
    • В составе киевлян 34-летний хавбек дважды стал чемпионом Украины.
    • В России Алиев играл за «Локомотив» и «Анжи».

    Источник: «Евроспорт»

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2272

      RotBerg 1 час назад

      Салом в ответку по ипалу

      2
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      Рейтинг: +784

      Стаz 1 час назад

      Весёлый парень, ты в Америке такое попробуй в гетто сказать

      2
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      Рейтинг: +6921

      alex1951 1 час назад

      То есть ,контакт установил))))
      А шо они табэ хохлу взамен?
      Сало и Привет хохол?

      2
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      Рейтинг: +490

      Юрэс > alex1951 32 минуты назад

      Ну Да!!!!!
      И всем весело!!!!!!
      На РАССУ внимание обращают только ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЕ НИГЕРЫ

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