Tuttomercatoweb: Маркизио ведет переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта. Он хочет покинуть клуб летом

Была без радости любовь, разлука будет без печали.
Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио не собирается продолжать выступление за петербуржцев.
По информации Tuttomercatoweb, 33-летний футболист ведет переговоры с руководством клуба о расторжении контракта, который рассчитан до 2020 года.
Ранее апреле итальянец перенес операцию на колене и выбыл на срок от четырех до шести месяцев.
- Маркизио перешел в «Зенит» из «Ювентуса» в сентябре 2018 года на правах свободного агента.
- В сезоне-2018/19 он провел за петербуржцев 15 матчей и забил два гола.
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