Tuttomercatoweb: Маркизио ведет переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта. Он хочет покинуть клуб летом

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио не собирается продолжать выступление за петербуржцев.

По информации Tuttomercatoweb, 33-летний футболист ведет переговоры с руководством клуба о расторжении контракта, который рассчитан до 2020 года.

Ранее апреле итальянец перенес операцию на колене и выбыл на срок от четырех до шести месяцев.