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    Tuttomercatoweb: Маркизио ведет переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта. Он хочет покинуть клуб летом

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио не собирается продолжать выступление за петербуржцев.

    По информации Tuttomercatoweb, 33-летний футболист ведет переговоры с руководством клуба о расторжении контракта, который рассчитан до 2020 года.

    Ранее апреле итальянец перенес операцию на колене и выбыл на срок от четырех до шести месяцев.

    • Маркизио перешел в «Зенит» из «Ювентуса» в сентябре 2018 года на правах свободного агента.
    • В сезоне-2018/19 он провел за петербуржцев 15 матчей и забил два гола.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии11
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      Рейтинг: +307

      ААМ 12 минут назад

      Была без радости любовь, разлука будет без печали.

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      Рейтинг: +2837

      Viper for CSKA 21 минуту назад

      Надеюсь Зенит впредь будет аккуратнее. Не все опытные звёзды заходят как Иванович. Большинство из них будут именно номер отбывать и при этом стоить больших денег. Очень бы хотелось, чтобы Зенит, вместо приобретения подобных ветеранов, дал реальный шанс паре молодых игроков из собственной области. Не поверю, что в Ленинградской области яркие таланты перевелись. От этого и клуб выиграет, и Сборная.

      1
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      Рейтинг: +1704

      Dellleone 49 минут назад

      В стиле зенита, нахватать непсов или шлака а потом думать как от них избавиться.

      1
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      Рейтинг: +1833

      Рубинище > Dellleone 39 минут назад

      Это стиль всех команд РПЛ. только ЦСКА и Краснодара не касается. почему? думаю всем понятно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4929

      prezent2017 1 час назад

      Хорошее желание Маркизио.

      0
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      Рейтинг: +1821

      TOL47 1 час назад

      Зенит денег предлагает и полечиться лет до 55

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1833

      Рубинище 1 час назад

      скорее всего Зенит хочет избавиться от него, и забыть про трансфер как страшный сон. Итальянца всё устраивает.

      1
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      Рейтинг: +13210

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Быстро наелся.

      1
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      Рейтинг: +77

      Artemka444 2 часа назад

      если бы не травма было бы всё по другому
      так что дума разойдутся тихо мирно

      1
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      Рейтинг: +2272

      RotBerg 2 часа назад

      А Зенит не хочет получается?))

      2
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      Рейтинг: +6660

      KLIM777 > RotBerg 2 часа назад

      еще как хочет. Зачем этот балласт клубу.

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