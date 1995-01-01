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    Оздоев: «Азмун сам колхозник, поэтому и знает это слово»

    В июне нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «Матч ТВ» назвал некоторых партнеров по команде «колхозом».

    У полузащитника питерского клуба Магомеда Оздоева спросили, кто научил иранца таким словам.

    Кто научил Азмуна слову «колхоз»?

    – А… Думаю, он сам научился. Он же сам колхозник. Поэтому и знает это слово.

    • 24-летний Азмун перешел из «Рубина» в «Зенит» прошлой зимой за 12 миллионов евро.
    • В составе питерской команды форвард забил 12 голов и сделал три ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

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