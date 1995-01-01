Оздоев: «Азмун сам колхозник, поэтому и знает это слово»

В июне нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «Матч ТВ» назвал некоторых партнеров по команде «колхозом».

У полузащитника питерского клуба Магомеда Оздоева спросили, кто научил иранца таким словам.

– Кто научил Азмуна слову «колхоз»?

– А… Думаю, он сам научился. Он же сам колхозник. Поэтому и знает это слово.