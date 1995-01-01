Оздоев: «Азмун сам колхозник, поэтому и знает это слово»

Подмахнул)))
В июне нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «Матч ТВ» назвал некоторых партнеров по команде «колхозом».
У полузащитника питерского клуба Магомеда Оздоева спросили, кто научил иранца таким словам.
– Кто научил Азмуна слову «колхоз»?
– А… Думаю, он сам научился. Он же сам колхозник. Поэтому и знает это слово.
- 24-летний Азмун перешел из «Рубина» в «Зенит» прошлой зимой за 12 миллионов евро.
- В составе питерской команды форвард забил 12 голов и сделал три ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.