Джикия избежал серьезной травмы

Очень важная новость для нас болельщиков, всё же трудно представить сейчас оборону без Джикии.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил травму во время матча Кубка «Париматч» Премьер против ЦСКА.
25-летний футболист был заменен в середине первого тайма из-за проблем с бедром.
После игры руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал повреждение центрбека.
«У Джикии ушиб бедра, ничего страшного, решили поберечь, поэтому заменили», – сказал Вартапетов.
Первое дерби нового сезона: драка, штрафной из-за провода, нелепый автогол