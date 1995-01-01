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    Джикия избежал серьезной травмы

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил травму во время матча Кубка «Париматч» Премьер против ЦСКА.

    25-летний футболист был заменен в середине первого тайма из-за проблем с бедром.

    После игры руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал повреждение центрбека.

    «У Джикии ушиб бедра, ничего страшного, решили поберечь, поэтому заменили», – сказал Вартапетов.

    Первое дерби нового сезона: драка, штрафной из-за провода, нелепый автогол

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 09:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17774

      oyabun 10 минут назад

      Очень важная новость для нас болельщиков, всё же трудно представить сейчас оборону без Джикии.

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      Рейтинг: -4

      DonBaton 31 минуту назад

      Господи,да всем насрать сдох он или нет

      0
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      Рейтинг: +313

      Опускатель коняжек > DonBaton 10 минут назад

      У. е. б. ок, тут насрать всем на твои высеры. Сдохнишь, никто и не узнает, говна кусок бомжового

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