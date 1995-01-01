Джикия избежал серьезной травмы

Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил травму во время матча Кубка «Париматч» Премьер против ЦСКА.

25-летний футболист был заменен в середине первого тайма из-за проблем с бедром.

После игры руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал повреждение центрбека.

«У Джикии ушиб бедра, ничего страшного, решили поберечь, поэтому заменили», – сказал Вартапетов.

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