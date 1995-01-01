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    Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА

    «Спартак» выиграл у ЦСКА в матче 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер со счетом 3:1.

    Кубок «Париматч» Премьер. 2-й тур

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бакаев, 7; 1:1 – Ломовицкий (в свои ворота), 27; 2:1 – Гапонов, 58; 3:1 – Ханни, 61.

    «Спартак»: Ребров (Максименко, 46), Жиго (Гапонов, 46), Айртон (Маслов, 71), З. Бакаев (Мелкадзе, 61), Фернандо (Умяров, 71), Адриано (Понсе, 46), Джикия (Кутепов, 22), Ломовицкий (Игнатов, 46), Зобнин (Гулиев, 61), Джано (Ханни, 46), Рассказов (Ещенко, 46).

    ЦСКА: Помазун, Шарлия, Набабкин, Васин (Тикнизян, 46), Магнуссон, Кучаев (Аванесян, 60), Бийол (Чернов, 46), Ахметов (Бистрович, 60), Обляков (Янов, 60), Нисимура (Лассана, 72), Чалов (Марадишвили, 60).

    Удаление: нет – Набабкин, 43.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +562

      ZAITZEFF2011 1 минуту назад

      тренировочный говнотурнир(

      0
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      Рейтинг: +365

      ramos6548 16 минут назад

      Ну матч вышел не плохой, виден настрой у Спартака. Здоровья Джикии.
      Ну и ждем еще 1-2 усиления от Федуна

      1
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      Рейтинг: +9501

      slavutiq70 26 минут назад

      Обычный тренеровочный матч и не стоит делать какие то выводы,,,судья ошибся,,,да ошибся,,,,ошибки бывают всегда и везде,,,,так что и обсуждать особо нечего идёт подготовка к сезону,,,и всё,,,,а вот как кто подготовился будет видно только оф матчах,,,,,

      4
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      Рейтинг: +303

      dimag > slavutiq70 19 минут назад

      А как подготовиться то,если в товарняках всегда неограниченное кол-во замен и 11 на 11,ну не за 80 тон баксов тоже,когда зарплаты ухо-хо. Это не подготовка. Гончаренко молодежку во втором тайме выпустил, чтобы нагрузки сильной на основной состав небыло.Вот такая вот х.ня

      0
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      Рейтинг: +787

      латунный сепаратист 27 минут назад

      спартак давай кубок

      1
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      Рейтинг: +6515

      vka1970 28 минут назад

      Желания в обеих командах хоть отбавляй.Настрой соответствующий.
      Техники , умения и организации ни какой.В Европе с такой игрой наши клубы даже греки в одну калитку выносить будут.

      1
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      Рейтинг: +3226

      Тraumtanzеr 30 минут назад

      Жаль, что Адриано не попал как следует по набабкину. Отличный бэкфист намечался.

      2
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      Рейтинг: +303

      dimag 38 минут назад

      Как сказали комментаторы Матча ТВ - Видно судья поставил в тотале на Спартак.

      1
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      Рейтинг: +17764

      oyabun 40 минут назад

      И хотелось бы порадоваться победе Спартака, да не получается, потому что ЦСКА проиграл во 2-м тайме, когда играл в меньшинстве, а по чести должны были играть 10 на 10. Единственно что порадовало, так это то что играли с настроением с желанием победить, не то что в матче с Ростовом и то что забили молодые наши ребята.

      7
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      Рейтинг: +19766

      gol_kak_sokol 45 минут назад

      Ну что, судья слегка подпортил дерби. Но справедливости ради замечу, что это Набабкин два раза грубо и болезненно атаковал Адриано, а не наоборот. Потом внефутбольные разборки, и как у нас водится хотели по понятиям, а не по правилам, не получилось. Пока что обе команды играют слабовато.

      4
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      Рейтинг: +396

      frizom 46 минут назад

      Ребята провели хороший матч, но главное поменьше травм и набрать форму к сезону.

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