Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА

тренировочный говнотурнир(
«Спартак» выиграл у ЦСКА в матче 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер со счетом 3:1.
Кубок «Париматч» Премьер. 2-й тур
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Бакаев, 7; 1:1 – Ломовицкий (в свои ворота), 27; 2:1 – Гапонов, 58; 3:1 – Ханни, 61.
«Спартак»: Ребров (Максименко, 46), Жиго (Гапонов, 46), Айртон (Маслов, 71), З. Бакаев (Мелкадзе, 61), Фернандо (Умяров, 71), Адриано (Понсе, 46), Джикия (Кутепов, 22), Ломовицкий (Игнатов, 46), Зобнин (Гулиев, 61), Джано (Ханни, 46), Рассказов (Ещенко, 46).
ЦСКА: Помазун, Шарлия, Набабкин, Васин (Тикнизян, 46), Магнуссон, Кучаев (Аванесян, 60), Бийол (Чернов, 46), Ахметов (Бистрович, 60), Обляков (Янов, 60), Нисимура (Лассана, 72), Чалов (Марадишвили, 60).
Удаление: нет – Набабкин, 43.