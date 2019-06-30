«Ювентус» объявил о трансфере 20-летнего защитника Пеллегрини из «Ромы»

Защитник Лука Пеллегрини перешел из «Ромы» в «Ювентус». Об этом сообщается на официальном сайте турниского клуба.
В субботу игрок прошел медосмотр и затем подписал контракт до 2023 года.
- «Ювентус» должен выплатить 22 миллиона евро за игрока в ближайшие три финансовых года.
- В сделку между клубами включен трансфер хавбка Леонардо Спинаццолы из «Ювентуса» в «Рому» за 29,5 миллиона евро. Римляне также должны выплатить эту сумму в ближайшие три финансовых года.
- Пеллегрини провел вторую половину прошлого сезона в «Кальяри». Он сыграл 16 матчей в Серии А, сделал две результативные передачи.
OFFICIAL | Luca #Pellegrini is a Bianconero!— JuventusFC (@juventusfcen) June 30, 2019
https://t.co/0ZtpfgvxBf #WelcomePellegrini pic.twitter.com/1mFNu856bg