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    «Ювентус» объявил о трансфере 20-летнего защитника Пеллегрини из «Ромы»

    Защитник Лука Пеллегрини перешел из «Ромы» в «Ювентус». Об этом сообщается на официальном сайте турниского клуба.

    В субботу игрок прошел медосмотр и затем подписал контракт до 2023 года.

    • «Ювентус» должен выплатить 22 миллиона евро за игрока в ближайшие три финансовых года.
    • В сделку между клубами включен трансфер хавбка Леонардо Спинаццолы из «Ювентуса» в «Рому» за 29,5 миллиона евро. Римляне также должны выплатить эту сумму в ближайшие три финансовых года.
    • Пеллегрини провел вторую половину прошлого сезона в «Кальяри». Он сыграл 16 матчей в Серии А, сделал две результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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