Тренер «Сочи» – о возможных трансферах Заболотного и Новосельцева: «Пока ничего конкретного»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.

– Активно идут слухи, что в «Сочи» перейдет группа игроков из «Зенита». Правда?

– Пока все это на уровне слухов. Мы ищем игроков, но кого конкретно, не могу сказать.

– К Заболотному и Новосельцеву не проявляете интерес?

– Нас интересует любой игрок, который может усилить команду. Руководство работает над этим. Пока ничего конкретного.