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    Тренер «Сочи» – о возможных трансферах Заболотного и Новосельцева: «Пока ничего конкретного»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.

    – Активно идут слухи, что в «Сочи» перейдет группа игроков из «Зенита». Правда?

    – Пока все это на уровне слухов. Мы ищем игроков, но кого конкретно, не могу сказать.

    – К Заболотному и Новосельцеву не проявляете интерес?

    – Нас интересует любой игрок, который может усилить команду. Руководство работает над этим. Пока ничего конкретного.

    • Контракты Новосельцева и Заболотного с «Зенитом» истекают в 2021 году.
    • В прошлом сезоне Новосельцев играл в аренде в «Анжи» и в «Ростове». Всего в он провел 24 матча и забил один гол в сезоне-2018/19.
    • Заболотный сыграл в 16 матчах «Зенит» прошлого сезона, забил три гола и отдал четыре ассиста.

    Источник: «Спорт-экспресс»

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