Тренер «Сочи» – о возможных трансферах Заболотного и Новосельцева: «Пока ничего конкретного»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.
– Активно идут слухи, что в «Сочи» перейдет группа игроков из «Зенита». Правда?
– Пока все это на уровне слухов. Мы ищем игроков, но кого конкретно, не могу сказать.
– К Заболотному и Новосельцеву не проявляете интерес?
– Нас интересует любой игрок, который может усилить команду. Руководство работает над этим. Пока ничего конкретного.
- Контракты Новосельцева и Заболотного с «Зенитом» истекают в 2021 году.
- В прошлом сезоне Новосельцев играл в аренде в «Анжи» и в «Ростове». Всего в он провел 24 матча и забил один гол в сезоне-2018/19.
- Заболотный сыграл в 16 матчах «Зенит» прошлого сезона, забил три гола и отдал четыре ассиста.