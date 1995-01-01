Кучаев: «После переговоров в перерыве хотели выйти 11 на 11, но что-то пошло не так»

Спартак повел себя по джентельменски, жаль судья не разрешил
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал результат матча 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер против «Спартака» (1:3).
«Удаление сломало игру, но мы должны уметь играть и вдесятером. Наш резерв – молодые, даже по сравнению со мной, впервые играют за основу. Но чем больше они будут играть здесь – тем больше у них будет получаться.
Были не согласны, что судья не удалил Адриано. После переговоров в перерыве хотели выйти 11 на 11, но что-то пошло не так», – сказал Кучаев.
- На 43-й минуте матча защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил красную карточку.
- «Спартак» в своем твиттере написал, что хотел возобновить игру в равных составах, но арбитр матча был против этого.
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