Кононов – после игры с ЦСКА: «Главное, чтобы у нас не было травм. Все важные матчи еще впереди»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу в матче 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер против ЦСКА (3:1).

«Результат не важен с точки зрения того, что сейчас мы находимся на сборах. Но он важен в том плане, что мы играем за клуб и его честь. Мы проводили много замен, стараемся беречь игроков. Мы усердно работаем, проводим по две тренировки в день. ЦСКА хотел играть в равных составах после удаления Набабкина? Есть регламент. Зе Луиш? Зачем рисковать, когда есть микротравма, мы относимся к этому серьезно. Также почувствовал сильный удар Джикия, поэтому и был заменен.

Ситуация с вратарями? Вот приехал Романьоли, мы с ним только познакомились. С ним нужно работать, нужно смотреть. Так вышло, что у нас всего два вратаря, вызвали третьего, на сборах посмотрим. Главное, чтобы у нас не было травм, все важные матчи еще впереди», – сказал Кононов.

Следующую игру «Спартак» проведет против «Краснодара». Она пройдет 4 июля.

Для команды Олега Кононова это будет четвертая игра на Кубке «Париматч» Премьер.

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