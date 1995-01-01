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    Кононов – после игры с ЦСКА: «Главное, чтобы у нас не было травм. Все важные матчи еще впереди»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу в матче 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер против ЦСКА (3:1).

    «Результат не важен с точки зрения того, что сейчас мы находимся на сборах. Но он важен в том плане, что мы играем за клуб и его честь. Мы проводили много замен, стараемся беречь игроков. Мы усердно работаем, проводим по две тренировки в день. ЦСКА хотел играть в равных составах после удаления Набабкина? Есть регламент. Зе Луиш? Зачем рисковать, когда есть микротравма, мы относимся к этому серьезно. Также почувствовал сильный удар Джикия, поэтому и был заменен.

    Ситуация с вратарями? Вот приехал Романьоли, мы с ним только познакомились. С ним нужно работать, нужно смотреть. Так вышло, что у нас всего два вратаря, вызвали третьего, на сборах посмотрим. Главное, чтобы у нас не было травм, все важные матчи еще впереди», – сказал Кононов.

    • Следующую игру «Спартак» проведет против «Краснодара». Она пройдет 4 июля.
    • Для команды Олега Кононова это будет четвертая игра на Кубке «Париматч» Премьер.

    Первое дерби нового сезона: драка, штрафной из-за провода, нелепый автогол

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +365

      ramos6548 53 минуты назад

      Победа безусловна приятна, но нам нужен боевой коллектив к началу сезона.
      Федун о том же сегодня говорил

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