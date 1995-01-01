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    «Спартак» хотел играть в равных составах с ЦСКА после удаления Набабкина. Судья был против этого 

    «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер (3:1). Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил красную карточку в концовке первого тайма.

    «Спартак» в своем твиттере написал, что был готов возобновить игру в равных составах, но арбитр встречи Александер Харкам был против этого. На матче работала австрийская бригада арбитров.

    • Следующую игру «Спартак» проведет против «Краснодара». Она пройдет 4 июля.
    • Для команды Олега Кононова это будет четвертая игра на Кубке «Париматч» Премьер.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19766

      gol_kak_sokol 3 минуты назад

      Да, проще по понятиям, результаты будут определять Гинер и Егоров.

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      Рейтинг: +469

      serhio80 26 минут назад

      Матч ТВ ******* ось(

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