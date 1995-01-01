«Спартак» хотел играть в равных составах с ЦСКА после удаления Набабкина. Судья был против этого 

Да, проще по понятиям, результаты будут определять Гинер и Егоров.
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер (3:1). Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил красную карточку в концовке первого тайма.
«Спартак» в своем твиттере написал, что был готов возобновить игру в равных составах, но арбитр встречи Александер Харкам был против этого. На матче работала австрийская бригада арбитров.
- Следующую игру «Спартак» проведет против «Краснодара». Она пройдет 4 июля.
- Для команды Олега Кононова это будет четвертая игра на Кубке «Париматч» Премьер.