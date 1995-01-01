Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин прокомментировал трансфер в казанский клуб из «Оренбурга».

– Алексей, как себя чувствуете в новой команде?

– Хорошо все, хорошая команда и коллектив. Адаптация проходит, надеюсь, она пройдет как можно быстрее и к сезону подойдем в полной боевой готовности.

– Многие ожидали вас увидеть в «Зените» или другом российском топ-клубе. Почему все-таки выбрали «Рубин»?

– Просто я оказался там, где был нужнее, наверное. И где во мне были заинтересованы: тренеры, руководители и сам клуб. Тут больше нечего комментировать. Я оказался в «Рубине» и очень счастлив.