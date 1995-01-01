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    Сутормин – после трансфера в «Рубин»: «Я оказался там, где был нужнее»

    Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин прокомментировал трансфер в казанский клуб из «Оренбурга».

    – Алексей, как себя чувствуете в новой команде?

    – Хорошо все, хорошая команда и коллектив. Адаптация проходит, надеюсь, она пройдет как можно быстрее и к сезону подойдем в полной боевой готовности.

    – Многие ожидали вас увидеть в «Зените» или другом российском топ-клубе. Почему все-таки выбрали «Рубин»?

    – Просто я оказался там, где был нужнее, наверное. И где во мне были заинтересованы: тренеры, руководители и сам клуб. Тут больше нечего комментировать. Я оказался в «Рубине» и очень счастлив.

    • Контракт с Суторминым рассчитан до 2023 года.
    • В прошлом сезоне хавбек провел за оренбуржцев 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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