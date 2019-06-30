«Ювентус» объявил о приезде Рабьо в Турин

Шаг в перед по лестницы
Полузащитник Адриан Рабьо приехал в Турин. Фотографию футболиста опубликовал официальный твиттер «Ювентуса».
Ранее Calciomercato сообщил о том, что футболист подпишет с клубом контракт на пять лет с зарплатой 7 миллионов евро в год.
- Сегодня у Рабьо истекает контракт с «ПСЖ». Если трансфер состоится, то игрок подпишет соглашение с «Ювентусом» как свободный агент.
- В прошлом сезоне он провел за «ПСЖ» 20 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
@Adriien_Rabiiot è arrivato a Torino! pic.twitter.com/mzMDoAIfdd— JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2019