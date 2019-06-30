«Ювентус» объявил о приезде Рабьо в Турин

Полузащитник Адриан Рабьо приехал в Турин. Фотографию футболиста опубликовал официальный твиттер «Ювентуса».

Ранее Calciomercato сообщил о том, что футболист подпишет с клубом контракт на пять лет с зарплатой 7 миллионов евро в год.