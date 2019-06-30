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    «Ювентус» объявил о приезде Рабьо в Турин

    Полузащитник Адриан Рабьо приехал в Турин. Фотографию футболиста опубликовал официальный твиттер «Ювентуса».

    Ранее Calciomercato сообщил о том, что футболист подпишет с клубом контракт на пять лет с зарплатой 7 миллионов евро в год.

    • Сегодня у Рабьо истекает контракт с «ПСЖ». Если трансфер состоится, то игрок подпишет соглашение с «Ювентусом» как свободный агент.
    • В прошлом сезоне он провел за «ПСЖ» 20 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +719

      САНЁК17 7 минут назад

      Шаг в перед по лестницы

      0
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      Рейтинг: +6370

      Skull_Boy 18 минут назад

      Сказочные идиоты

      1
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      Рейтинг: +13192

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Молодцы, смогли договориться с мамой Рабьо.

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